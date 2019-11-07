Медведица Маня и маламут Барон крутят любовь на берегу Байкала

На носу зима, косолапые впадают в спячку. Но только не задорная медведица Маня из сибирского зоопарка на берегу Байкала. А что? Еды вдоволь, да и веселая компания есть. Бурая красавица днями и ночами играет и нежится с… маламутом по кличке Барон! Да-да, вот такая необычная парочка. Когда-то эту породу собак вывели для того, чтобы в северных краях они защищали охотников от медведей. А тут, вопреки всякой логике, кровные враги взяли и полюбили друг друга.

Сладкая парочка целуется и нежится круглые сутки. Фото: предоставлено Анной Трофимовой.

- Барон родился в нашем зоопарке два года назад, а крохотную Маню мы взяли через пару месяцев, и любовь у них - с первого взгляда, - улыбается сотрудница зоопарка Анна Трофимова. - На каждой прогулке они так мило обнимались, так не хотели расставаться, что мы поселили их в одной клетке.И не прогадали! Маламут поначалу заменил Мане родителей. Собаки взрослеют быстрее, чем медведи. А косолапые до двух лет могут сосать материнскую грудь. И вот хищница решила, что Барон ей - как мать. Уткнется в него, и давай мусолить густую шерсть! А он трогательно замирает, чтобы не спугнуть малышку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="272" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/742405" frameborder="0"></iframe> Медведица и маламут крутят любовь на берегу Байкала.Видео: Анна Трофимова.

Сейчас медведица подросла, и на прогулки вдоль Байкала ее уже не выводят. Если маламут убегает на улицу без нее, Маня грустит и мечется в тоске.

- Ни за что не разлучим эту сладкую парочку, - смеется Анна. - Спят вместе, целуются, обожают друг друга! Только вот обедают по разным углам вольера. Меню у них не совпадает: пес кушает мясо, а медведица – кашку. Но их это не огорчает, они никогда не ссорятся, тем более из-за еды.

Ближе к зиме Маня становится ленивее, все-таки природа делает свое и хочется ей лишний раз вздремнуть. Но маламут скачет вокруг нее, как заведенный, облизывает: «мол, давай играть!». А она лишь посматривает на Барона и так сладко потягивается.

Медведь и собака целыми днями обнимаются и играют. Фото: предоставлено Анной Трофимовой.

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