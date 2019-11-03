2019-11-03T09:26:59+03:00
Дом. Семья

Уточку, которая неделю скиталась по сибирскому городку, хозяева нашли благодаря соцсетям

Они уже и не надеялись, что птица вернется домой [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Неделю скиталась по Усть-Куту: улетевшую уточку хозяева нашли благодаря соцсетям. Фото: Виктор ГОРЕЛОВ.Неделю скиталась по Усть-Куту: улетевшую уточку хозяева нашли благодаря соцсетям. Фото: Виктор ГОРЕЛОВ.
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- У нас VIP-гость! Пришла на работу устраиваться, бухгалтером, – шутили сотрудники усть-кутской телерадиокомпании «Диалог», когда к ним в студию местные жители привели симпатичную… уточку! Да-да, именно так. Мужчины рассказали, что птичка прилетела прямиком к ним, когда они бродили по берегу реки Лена. Убивать ее, к счастью, не захотели, бросать на улице – тоже. Вот они и попросили журналистов найти ей новый дом. Один из сотрудников компании с радостью забрал путешественницу к себе.

- У меня уже живут две уточки, вот я и подумал, что им будет весело вместе, - улыбается Алексей Остертаг, приютивший птицу. - Правда, у меня она провела всего лишь один день.

Потерявшуюся уточку принесли в местную телерадиокомпанию, чтобы там помогли ее пристроить. Фото: Виктор ГОРЕЛОВ.

Потерявшуюся уточку принесли в местную телерадиокомпанию, чтобы там помогли ее пристроить. Фото: Виктор ГОРЕЛОВ.

Фотографии малышки появились в соцсетях, и сибиряки с интересом обсуждали ее судьбу. Откуда взялась? Уж больно хорошенькая, на дикую совсем не похожа. Да и на юг улетать явно не собирается. Наверняка, домашняя, просто потерялась. И хозяева быстро нашлись! Оказывается, бедняжка целую неделю скиталась по Усть-Куту.

- На днях наше утиное семейство «переезжало» из летней стайки в зимнюю, дверь приоткрылась, и одна вдруг устроила побег, - смеется владелица утки Людмила Вильдяева. - Домашние утки летать-то почти не умеют, а эта так ловко выпорхнула через забор и все, нет ее! Сын и супруг обошли окрестности, но нигде ее не нашли. Мы уж думали, что ее уличные собаки разорвали. Очень расстроились. Эта уточка весной родилась в нашем хозяйстве, мы ее растили, заботливо кормили витаминами, чтобы была красивая и здоровая. Думали, что на следующий год она уже сама яйца начнет нести, а тут такая беда. Уже и не надеялись, что она к нам вернется.

Утка-путешественница спустя неделю вернулась домой. Фото: Виктор ГОРЕЛОВ.

Утка-путешественница спустя неделю вернулась домой. Фото: Виктор ГОРЕЛОВ.

Но птичке повезло. Мало того, что ее приютили в тепле и безопасности, так еще и внимательные горожане, увидев фото красавицы в соцсетях, рассказали о ней хозяевам.

- Глянули на снимки – точно, наша! – продолжает Людмила. – Позвонили в телерадиокомпанию, и уже на следующий день забрали кроху домой. Другие утки так обрадовались ей. Особенно мальчик: вытанцовывал вокруг своей подружки, кричал, крылышками размахивал. Соскучился! Спасибо добрым людям, которые спасли нашу любимицу и помогли ей вернуться домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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