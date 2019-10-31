Такса на коляске: сибиряк подарил любимцу вторую жизнь после того, как у него отказали лапы

«Дай, Джем, на счастье лапу мне» - почти как в стихах Есенина. 30-летний Дмитрий Баржанов из Улан-Удэ выходил своего любимого пса после болезни. Несмотря на отказавшие задние лапы, такса каждый день гуляет на свежем воздухе: резво передвигается на удобной коляске, с любопытством обнюхивает прохожих и наслаждается солнышком.

- Джему 11 лет, он уже немолодой, но смотрите, какой подвижный и веселый! – улыбается Дмитрий. - Я купил его совсем маленьким щеночком, он всегда был такой активный, жизнерадостный. С удовольствием бегал и прыгал.

Но три года назад неожиданно случилась беда. С утра такса разбудила хозяина жалобным поскуливанием. Пес ползал по полу, волочил задние лапки и никак не мог запрыгнуть на диван.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/741221" frameborder="0"></iframe> Такса на коляске: житель Улан-Удэ подарил питомцу вторую жизнь.Видео: предоставлено Дмитрием Баржановым.

- У него задняя часть тела стала ватной, колени еле сгибались, он еле двигался, - вспоминает Дмитрий Баржанов. – Я мигом вызвал такси и повез любимца в ветеринарную клинику. Но врач был занят, и нас попросили прийти на следующий день. А назавтра обе лапы у Джема окончательно отказали. Ветеринар крепко сжал ему пинцетом палец, и никакой реакции! Что случилось? Такая у такс особенность анатомии. Из-за того, что у них удлиненный позвоночник, нервы может защемить, и тогда собаку частично парализует. Специалисты сказали, что его спасла бы операция, сделанная в первые 12 часов. А потом уже было поздно...

Вот так, буквально за пару дней, озорная собачка превратилась в инвалида на всю жизнь. Но уход за бедняжкой не напугал хозяина. Он даже и не думал о том, чтобы отдавать Джема в приют или усыплять. Наоборот, еще больше окружил своего питомца теплом и заботой.

Коляска, изготовленная в Новосибирске, пришлась Джеку впору. Фото: предоставлено Дмитрием Баржановым.

- Непростое время выдалось, но я не сдавался, - рассказывает молодой человек. - Водил пса в ветлечебницы на уколы и массажи, ему прописывали таблетки, ванны и лечение специальным аппаратом, стимулирующим мышцы. Я очень переживал за любимца. Джем так хотел бегать! А мог лишь с трудом ползать, стирая задние лапки в кровь. Каждый день делал ему перевязки… Но все трудности преодолимы.

Дмитрий сделал таксе переноску из мягкой ткани. Так и гуляли: песик бежит на передних лапках, а задние хозяин несет над землей. Неудобно, конечно, но что поделать! Не сидеть же собаке в четырех стенах. Лучший выход – это коляска. Сибиряк пробовал смастерить ее сам из подручных материалов, но конструкция получалась неуклюжей. А ближайшая мастерская, где делают коляски для собак, находится за две тысячи километров – в Новосибирске.

- Заказал, и уже через месяц Джем вовсю «летал» по квартире и по улицам, – радуется Дмитрий Баржанов. – Теперь гуляем с ним почти каждый день. Набегается по дорогам, а потом дома отдыхает: с аппетитом кушает и высыпается. Так радостно за него! Джем - мой самый верный друг, который искренне любит меня и никогда не предаст. А я не предам его.

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