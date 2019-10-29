2019-10-29T13:09:06+03:00
Общество

Школьник спас 11-летнюю девочку от разъяренной собаки

11-классника Эдуарда Бардуева из Бурятии наградят председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Росгвардии Виктор Золотов
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Разъяренная собака едва не загрызла 11-летнюю девочку в Бурятии: на помощь ребенку бросился школьник. Фото: пресс-служба Росгвардии России по Бурятии.Разъяренная собака едва не загрызла 11-летнюю девочку в Бурятии: на помощь ребенку бросился школьник. Фото: пресс-служба Росгвардии России по Бурятии.
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Девичьи крики на улице родного поселка Усть-Эгита, 16-летний Эдуард Бардуев услышал, когда шел до водокачки. Парень свернул на соседнюю дорогу и увидел страшную картину. На дороге, как вкопанная стояла и, рыдая от страха, просила о помощи маленькая девочка. А прямо перед ней грозно рычала огромная бродячая собака.Еще секунда, и пес кинулся на ребенка, словно пантера на добычу. Девчушка упала на землю, а дворняга намертво впилась зубами в ее ногу.

- Я бросил из рук ведра, схватил первый попавшийся большой камень, прицелился и кинул его в собаку, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Эдуард Бардуев. – Боялся, что в девочку попаду, но обошлось. Попал псу в спину и тот отцепился от ребенка. Но убегать не собирался. Казалось, что переключится на меня. Но я был к этому готов и стал громко кричать.

В этот момент мимо проходила замдиректора из школы Эдуарда. Пока женщина помогала перепуганной девочке встать, 10-классник продолжал бой с разъяренной псиной. Схватил палку и начал гнать ей собаку прочь, продолжая кричать на всю улицу. Агрессивная дворняга была вынуждена капитулировать. Медленно отступая и по-прежнему рыча, словно волк, развернулась и убежала восвояси.

- Собака прокусила девочке ногу, - продолжает Эдуард. – Ей было очень больно, кровь из раны текла ручьем. Увидев это, она зарыдала еще громче. Я аккуратно взял ее на руки и понес домой. Передал бабушке, а сам вернулся, забрал ведра и пошагал за водой.

Вся эта история произошла в ноябре 2018-го. На следующий день о поступке Эдуарда узнала вся школа. Замдиректора, у которой на глазах все произошло, рассказала о смелом 10-класснике руководству. Сначала ему сказали «спасибо», а родители пострадавшей напоили мальчика чаем. А затем его наградили на торжественной линейке перед всеми учениками. Еще через пару недель почетную грамоту Эдуарду вручили в местной администрации. Все это время, кстати, пострадавшая девочка продолжала лечиться. Полгода она ходила с забинтованной ногой в районную больницу на перевязки и уколы. Даже страшно представить, что б сделала с ней собака, если б мимо не проходил Эдуард.

Кстати, теперь местные жители могут жить спокойно. После того случая бродячих псов в селе… отловили.

Сам парень уже и забыл о том ноябрьском дне, как 1 октября ему неожиданно раздался звонок из Москвы.Эдуарду сообщили, что он стал лауреатом VI Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», который Росгвардия проводит совместно с Советом Федерации. Основной целью этого проекта как раз является чествование детей, которые проявивили неравнодушие и совершили героические и мужественные поступки. Всего, со всей страны отобрали 20 таких ребят. Среди них оказался и бурятский 11-классник (Эдуард уже учится в 11-ом).

Итак, 1 ноября наградят Эдуарда председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Росгвардии Виктор Золотов. Звонок корреспондента «Комсомолки» застал юного героя уже в Москве. Туда он вместе с мамой приехал заранее. Ведь для лауреатов приготовили целую программу: ребятам устроят экскурсии по Красной Площади, по территории Московского Кремля, сводят в Центр океанографии и морской биологии «Москвариум». Кроме того, дети посетят водное шоу с морскими животными «Кругосветное путешествие». Побывают отважные мальчишки и девчонки и в Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского и в Московском президентском кадетском училище имени М.А. Шолохова.

- Уверен, получу массу впечатлений на весь год, - улыбается парень. – Я ведь впервые приехал в Москву.

Ну а после возвращения в Бурятию, Эдуард бросит все силы на подготовку к выпускным экзаменам. Следующим летом, он собирается поступать в медицинский. Парень мечтает стать стоматологом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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