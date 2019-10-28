"Сегодня я как раз совершила первый рейс": Владимир Путин наградил бортпроводницу Елену Лапуцкую, спасшую 43 пассажира в авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии

Стюардесса из Иркутска Елена Лапуцкая, которая 27 июня этого года совершила настоящий подвиг во время авиакатастрофы Ан-24 в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск, награждена медалью Нестерова. Указ уже подписал Владимир Путин. Напомним в то утро самолет совершил жесткую посадку, выкатился с полосы и врезавшись в здание очистных сооружений, загорелся. В том, что никто из 43 пассажиров не погиб, огромная заслуга 40-летней бортпроводницы Елены Лапуцкой. Елена была единственной стюардессой на борту и сразу после столкновения со зданием, еще перед тем, как самолет загорелся, сумела быстро открыть аварийные двери и помогла всем людям выбраться из салона.

- За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью Нестерова Лапуцкую Елену Викторовну - бортпроводника акционерного общества "Авиакомпания "Ангара", Иркутская область", - говорится в тексте указа.

Во время авиакатастрофы погибли два пилота. 43 пассажира были спасены Еленой Лапуцкой.

Такую же награду получил и выживший пилот Сергей Сазонов. Кроме того, указом президента, погибшие при аварии командир Ан-24 Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов посмертно награждены орденами Мужества.

Кстати, о своей награде Елена Лапуцкая узнала от корреспондентов «КП-Иркутск». Именно 27 октября, в день подписания указа, Елена вернулась на работу и совершила свой первый рейс, спустя четыре месяца.

- Летала в Талакан на Ан-148, - улыбается Елена Лапуцкая. – А вот о награде, мне еще никто не сообщал. Вы первые. Конечно, я рада, что отметили не только меня, но и весь наш экипаж. Сергей Сазонов, кстати, тоже вернулся на работу и продолжает летать. Был ли у меня страх перед первым после трагедии полетом? Нет, я заранее себя настроила прежде всего психологически. Сказала себе, что надо жить дальше, продолжать работать. Сейчас со здоровьем у меня все в порядке, я полностью восстановилась, и буду летать. Теперь нам с Сергеем осталось получить ордена.

Елена Лапуцкая работает в авиации уже 18 лет. Фото: соцсети.

Добавим, что Елена Лапуцкая, работает в авиации уже 18 лет (все эти годы она проработала в одной авиакомпании) во время авиакатастрофы получила переломы ребер, многочисленные ушибы и синяки.

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