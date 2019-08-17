«Пилот Дамир Юсупов назвал меня героиней»: призналась стюардесса Ан-24, аварийно севшего в Бурятии

«Эту стюардессу зовут Елена Лапуцкая. Она спасла больше сорока пассажиров. Причем эвакуацию она проводила, несмотря на травмы. У нее были сломаны ребра. Елена была единственной стюардессой на борту. Когда самолет столкнулся со зданием, и еще до того, как он загорелся, Елена успела открыть аварийные двери и помогла людям выскочить из салона. Вот только благодаря этому, не погиб ни один из 43 пассажиров. На фоне безусловно правильного награждения экипажа "Уральских авиалиний", ситуация с Еленой Лапуцкой выглядит вопиющей несправедливостью. Зашкаливающией несправедливостью. Получается, случилось ЧП рядом с Москвой, героев заметили. А Нижнеангарск далеко. Да и ладно. Уважаемые чиновники Росавиации (или какие другие, говорят, что вы читаете соцсети), исправьте пожалуйста, эту ситуацию. Это в ваших силах».

Соцсети, телеграмм-каналы, - да буквально весь интернет гудит. Пользователи перекидывают это сообщение друг другу, делятся, распространяют. О чем просят, и так понятно из текста. Народную волну подняли в защиту стюардессы из Иркутска Елены Лапуцкой, которая 27 июня совершила настоящий подвиг. Она тоже должна получить заслуженную награду, как Дамир Юсупов и Георгий Мурзин. Пилоты «Уральских авиалиний» спасли 226 пассажиров и 7 членов экипажа, посадив лайнер «на брюхо» на кукурузное поле под Раменским после того, как оба двигателя лайнера отказали из-за попадания туда птиц. Герои! Но и Елена Лапуцкая тоже! На ее счету 43 спасенных жизни. Эта авиакатастрофа случилась 27 июня в поселке Нижнеангарск Бурятии.

Первые кадры с места катастрофы

У Ан-24, следовавшего из Улан-Удэ, во время полета заглох один из двигателей. При посадке воздушное судно съехало со взлетно-посадочной полосы, врезалось в задние очистных сооружений, которое находилось за забором аэропорта, и загорелось. Во многом только благодаря Елене все пассажиры выжили. Она была единственным бортпроводником на борту и за считанные минуты провела эвакуацию. При этом двое членов экипажа – командир воздушного судна Владимир Коломин и техник Олег Барданов – погибли... А сама Елена Лапуцкая серьезно пострадала: выбивая двери аварийного выхода и в буквальном смысле вырывая трап, она сломала три ребра и повредила ногу.

- Дочь до сих пор не оправилась… - переживает мать стюардессы Елены Лапуцкой Ирина Лапуцкая. К ней в гости корреспондент «Комсомолки» пришла после того, как в интернете поднялась волна в защиту Елены. – Три недели в больнице, потом еще лечилась дома. Сейчас сделала снимок, оказалось, что ребра не срослись… И огромная гематома на ноге не проходит… Поедет сейчас в санаторий на реабилитацию… А люди меня благодарят за дочь. Видят на халате фамилию «Лапуцкая», я провизор, и благодарят. Двое руку поцеловали.

- В общей сложности провела на больничном 50 дней, только вчера выписалась, а теперь в отпуск на 60 дней, - неожиданно во время разговора в гости к маме и отцу заглянула сама Елена. – Проблемы остаются со здоровьем, но они решаемы. Знаете, здорово меня поддержали пассажиры! Когда в больнице лежала, навещали, приходили, как и их близкие, писали, сообщения, благодарили… Цветами завалили! И сейчас до сих пор благодарности поступают, как от самих пассажиров, так и от их родных. И моя авиакомпания «Ангара» меня поддержала и поддерживает до сих пор. Я, конечно, знала, что так и будет, но все-таки не ожидала, что поддержка будет такая мощная. Спасибо всем огромное!

Елена Лапуцкая в авиации уже 18 лет.

- А вот о того, чтобы к награде вас приставили, как экипаж «Уральских авиалиний», пока не добились…

- Кто вам такое сказал?! Все документы отправлены в Москву давно. С ходатайством авиакомпания должна выходить, и это было сделано! Теперь ждем. Мы находимся подальше от Москвы, это нужно понимать, времени требуется больше. Но я также буду награждена Орденом Мужества и министерской почетной грамотой. Наградят весь экипаж, погибших посмертно… С момента авиакатастрофы только два месяца прошло, расследование продолжается… Думаю, пока оно не закончится, награждения не будет. Хотя, если честно, мне это и не нужно. Не возмущалась бы даже, если бы про меня не вспомнили, никак не помогали. Ведь самое главное я жива и все пассажиры живы, а больше ничего мне и не надо. Единственное, чего хочу, чтобы все тоже выжили… Погибли мои друзья, с которыми работала много лет, для меня это большое горе и утрата…

- Как это произошло?.. Когда поняли, что авиакатастрофа неизбежна?

- Как только самолет коснулся земли, я поняла, что ситуация нештатная. Понимала, что действовать нужно быстро, экипаж не ждать, экипаж мы не ждем в таких ситуациях, бортпроводники действуют самостоятельно. А когда самолет понесся по взлетной, съехал с полосы, поняла, что будет все серьезно… Потом был очень сильный удар. И я поняла, что моего экипажа уже наверное нет в живых… Я была очень хладнокровная. Знала, как действовать. Нужно было быстро открывать аварийные выходы и выталкивать пассажиров, поскольку огонь и дым распространялись по салону. Я кричала пассажирам, вылавливала их из салона, вытаскивала, выталкивала. Знаете, паники на борту не было. Люди друг другу помогали… Очень быстро все произошло…

- А нам она потом сказала, что мысленно попрощалась со всеми нами…, - добавляет мама Елены Ирина.

- Да. Я попрощалась мысленно с родными, с сыном, но решила сделать все, что должна сделать. А там будет так, как уж будет. Ну сделала. Значит, рано мне еще уходить туда (показывает рукой в небо и улыбается).

- Возвращаться на работу не боитесь?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/726539" frameborder="0"></iframe> Стюардесса Лапуцкая, которая спасла 43 пассажира в авиакатастрофе АН-24.

- Нет. Я скучаю по небу… Когда нахожусь в аэропорту, голову поднимаю, видя, как взлетают и садятся самолеты. Смотрю и сердце замирает. Я себя не представляю на земле, кем я бы здесь смогла себя найти? Я ведь в авиации 18 лет. Решение стать стюардессой было какое-то спонтанное, я пришла поработать на летний период, так раньше было. И затянулось на 18 лет. А после той авиакатастрофы тем более летать не брошу. Дважды снаряд в одну воронку не падает! Жду полнейшего выздоровления, и снова в небо!

- Нештатные ситуации случались с вами на борту?

- По мелочи, да. Случались сложные посадки, сложные взлеты, прерванные взлеты. Все было в моей жизни, но такого, как произошло 27 июня, нет… А то, что случилось на кукурузном поле под Раменским – просто чудо. Какая-то волшебная ситуация, мистика! Вот вы спрашивали про награждение и обиду, нет никакой обиды, какая обида? У меня только гордость и радость, что я с этими людьми в одной команде, так сказать. Я очень рада! Я и на страницу к Дамиру Юсупову заходила, командиру воздушного судна, писала много добрых слов. Сказала, что рада, что живы, что остались на этом свете.

- И он ответил?

- Ответил, да (улыбается). Написал, что тоже про меня знает, что я есть такая «героиня», как он сказал. Сказал, что знает нашу ситуацию. Написал: Увидимся!» и самолетик отправил! Так что обиды нет никакой. Все это произошло в Москве, авиакомпания крупная, самолет большой, пассажиров много, огласка такая. И когда ни один человек не пострадал, переломов нет, конечно, экипаж молодец, конечно, их сразу нужно наградить. Мы с моим экипажем эту ситуацию обсуждали. Они сказали, что действия пилотов были правильные и быстрые. Эти секунды, эти реакции стоили жизни людей. Экипаж хоть и юный и малоопытный, но очень грамотно сработали, достойно! Считаю, об этих людях должно быть больше информации. И так каждый день столько всяких катаклизмов случается. О них должны говорить! Бортпроводников тоже, безусловно, нужно наградить. Слаженно отработали, ведь при эвакуации тоже случается, что люди погибают.

Только об одном все время думаю, какое же невероятное стечение обстоятельств?! Мой экипаж летал 35 лет, и с ними такое произошло. А тут ребята не такие опытные – у одного налет 600 часов, и год в небе, командир пять лет всего лишь летает, и ведь не спасовали! А в нашем случае ситуация могла иначе развернуться… Экипаж ведь, думаю, намеренно направил самолет на здание очистных сооружений. Подставили себя, спасая остальных… Иначе бы мы дальше понеслись, а ведь там уже был жилой массив. Они так остановили самолет. Если бы этого не сделали...

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