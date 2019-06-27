2019-06-27T12:05:17+03:00
Происшествия

«Иди домой, лечись»: погибший в авиакатастрофе АН-24 в Бурятии командир корабля прямо перед вылетом заменил другого пилота

Летчик Михаил Большедворский почувствовал себя нехорошо перед рейсом и остался в Иркутске [видео]
Яна ЛИСИНА
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Авиакатастрофа в Бурятии. ФОТО: Геннадий Лыткин.Авиакатастрофа в Бурятии. ФОТО: Геннадий Лыткин.
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Михаил Большедворский из Иркутска – тот самый первый пилот, который должен был сесть за штурвал Ан-24, потерпевшего крушение 27 июня в Бурятии. Да, оказывается, в последний момент, прямо перед вылетом, его заменил коллега – Владимир Коломин. Коломин погиб во время посадки самолета в Нижнеангарске. Он садил самолет с одним двигателем, борт выкатился со «взлетки», врезался в здание очистных и загорелся. Пассажиры чудом спаслись, сильно не пострадали и двое членов экипажа – второй пилот и стюардесса. Пилот Коломин, напомним, и механик Олег Барданов не успели выбраться из полыхающего самолета.

«Комсомольской правде в Иркутск» удалось связаться с Михаилом Большедворским. Он, мягко скажем, находится в шоковом состоянии. Еще бы.

- В этот рейс, на самом деле, я должен был выйти 26 июня, в среду. И вышел. Из Иркутска мы с товарищами должны были лететь в Нижнеангарск, потом в Улан-Удэ. Затем обратно. Обычный рейс. Но в аэропорту, когда я уже прошел предполетный осмотр, прямо перед вылетом у меня закрутило живот. Возможно, чем-то отравился, что-то не то съел. Владимир (погибший Коломин) на меня посмотрел, говорит: «Ладно, отпустим домой, иди, лечись. Еще хуже будет, если в самолете прихватит».

- Владимир Коломин тоже был капитаном корабля, как и вы?

- Да, у нас есть практика. Он как инспектор «вписывается» накануне дня вылета к любому рейсу. Вдвоем, получается, были. Но я заболел, поэтому полетел он. Владимир – командир первого класса, профессионал, у него большой налет. Больше, чем у меня. Мы были ровесниками. Ему было 58 лет.

- Долго вместе работали?

- Конечно, бок о бок в течение 10 лет. Никаких нареканий к нему никогда не было.

- Именно на этом борту, который потерпел крушение, летали?

- Много, да. И погибшие тоже. Надежный самолет. Предпосылок никаких не было. Более того, он прошел форму оперативного обслуживания. Никаких отклонений. После формы он совершил всего 2-3 рейса.

- Сам рейс как проходил?

- Экипаж вылетел 26 июня утром в Нижнеангарск, затем в Улан-Удэ. В тот же день должен был лететь обратно. Но подвела погода. В Нижнеангарске она была плохой. Поэтому экипаж заночевал в гостинице. Получается, вылетели только сегодня, 27 июня, в 9 часов утра. В воздухе отказал один двигатель…

Погибший при крушении Ан-24 пилот случайно спас своего коллегу.

- Как вы узнали обо всем?

- Утром позвонили, рассказали. Я шокирован, даже сложно говорить. У Владимира осталась жена и взрослый сын.

Погибшие командир Владимир Коломин имел 34 года стажа и 15702 часов налета, бортмеханик Олег Барданов — 35 лет стажа и 13728 часов налета.

Кроме того, по предварительной информации, сам самолет Ан-24 1977 года выпуска, в 1991 году был капитально отремонтирован и переоборудован в пассажирский вариант. Ранее использовался как авиалаборатория.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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