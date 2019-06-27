2019-06-27T12:05:17+03:00
Происшествия

Момент авиакатастрофы АН-24 на камерах видеонаблюдения: пожарная машина едет к самолету медленно

Самолет совершил жесткую посадку, врезался в здание очистных сооружений, затем загорелся [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Фото: группа "Инцидент Иркутск" в соцсетях.Фото: группа "Инцидент Иркутск" в соцсетях.
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Утром 27 июня в аэропорту Нижнеангарска произошло ЧП. Самолет АН-24, летевший из Улан-Удэ, совершил жесткую посадку. Как выяснилось, в небе у борта отказал двигатель. Когда самолет приземлился, он съехал со взлетно-посадочной полосы, врезался в здание очистных сооружений. Начался пожар.

Момент авиакатастрофы запечатлели камеры видеонаблюдения в аэропорту Нижнеангарска. На кадрах видно, как самолет мчится по взлетке, замирает и вверх от него поднимается столб густого черного дыма. В эти секунды к самолету уже едет пожарная машина. Причем едет медленно, не спеша... "Комсомолка" позвонила в пресс-службу ГУ МЧС по Бурятии с просьбой прокомментировать, почему пожарка едет с такой скоростью. Пока в МЧС этот момент не комментируют.

Напомним, на борту самолета было 47 человек: четыре члена экипажа и 43 пассажира, в том числе трое детей. Погибли двое: пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. За медпомощью обратился 31 человек.

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Катастрофа АН-24 с камер видеонаблюдения аэропорта Нижнеангарска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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