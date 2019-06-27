Со мной все в порядке: член экипажа Ан-24 об аварийной посадке в Бурятии

ЧП произошло 27 июня в 10.30 утра. Самолет Ан-24 летел из Улан-Удэ в Нижнеангарск, затем должен был отправиться в Иркутск… Однако в небе над Бурятией у воздушного судна отказал один двигатель. Командир сообщил диспетчеру о возникшей неисправности и приготовился к посадке. Она была жесткой. Борт выкатился со взлетки и врезался в здание очистных сооружений, после чего загорелся. Оставались считанные минуты для эвакуации. Пассажирам удалось спастись, а вот членами экипажа – не всем.

Погибли техник Олег Барданов и пилот Владимир Коломин. За медпомощью обратилось 19 человек. Трое попали в больницу. Это 17-летний парень. У него ушибы. А также 13-летний школьник с черепно-мозговой травмой и женщина с переломом предплечья.

В аэропорту дежурит две бригады врачей.

«КП-Иркутск» удалось дозвониться до выжившего члена экипажа Сергея Сазонова. Он коротко ответил: «Со мной все в порядке». Сейчас с мужчиной, а также пассажирами, которые не пострадали, работают следователи.

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О Сергее Сазонове известно, что он окончил Балашовское высшее военное училище. Много лет работал на Ан-2, вылетая на пожары и другие чрезвычайные ситуации. С 2013 года является вторым пилотом на Ан-24. Стаж его работы в целом около 20 лет, отлетал более 4000 часов.

К слову, возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Следователям предстоит выяснить, почему в воздухе у самолета отказал двигатель и насколько тщательно борт проходил предполетный техосмотр. Также проверят они и действия экипажа во время ЧП.

Видео авиакатастрофы Ан-24 в Нижнеангарске.Видео СК РФ

Напомним, ранее «Комсомольская правда в Иркутске» связалась с пассажиром Ан-24 сразу после аварии. Мужчина рассказал, что проблемы начались еще в полете. Пассажирам об этом не сообщили, видимо, чтобы не вызывать паники. Однако в иллюминатор они увидели, что произошел отказ двигателя. После посадки начался пожар. Многим пассажирам пришлось в спешке эвакуироваться через иллюминаторы. До выхода могли бы и не успеть…

Хроника катастрофы.

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