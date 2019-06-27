2019-06-27T08:16:55+03:00
Происшествия

"Проблемы начались еще в полете": Жертвами крушения Ан-24 в Бурятии стали два пилота, 44 человека выжило

По предварительным данным, в авиакатастрофе в аэропорту Нижневартовска погиб экипаж, пассажиров удалось спасти [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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"Проблемы начались еще в полете": Жертвами крушения Ан-24 в Бурятии стали два пилота, 44 человека выжило."Проблемы начались еще в полете": Жертвами крушения Ан-24 в Бурятии стали два пилота, 44 человека выжило.
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Авиакатастрофа в Бурятии. ЧП в аэропорту небольшого поселка Нижнеангарск. Утром 27 июня экстренную посадку совершил самолет Ан-24, который летел рейсом Улан-Удэ-Нижнеангарск. Самолет при посадке съехал со взлетно-посадочной полосы, врезался в здание и загорелся.

Фото: группа "Сводка38"

Фото: группа "Сводка38"

В пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии новость о происшествии подтвердили. Сейчас на место выехали спасатели. Вот последние данные.

- Во время происшествия на борту рейса, летевшего из Улан-Удэ в Нижнеангарск, находилось 46 человек, в том числе 4 члена экипажа, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – По оперативной информации, 44 человека спасено, 7 пострадавших попали в больницу.

Корреспондентам «КП-Иркутск» удалось по горячим следам связаться с одним из пассажиров Ан-24.

Авиакатастрофа Ан-24 в Бурятии: при крушении в Нижнеангарске пассажиры спасены.

- Проблемы у нас начались еще в полете, - рассказывает «КП-Иркутск» Сергей. – Скорее всего, отказал двигатель. Нам об этом не сообщили, но мы сами увидели в иллюминатор, что двигатель не работает. Паники в салоне при этом не было. Затем нас болтануло. После посадки самолет врезался в какой-то гараж и загорелся. Около 36 пассажиров вылазили в окно. Точно не знаю, но мне кажется, пилоты погибли.

Житель Нижнеангарска - о крушении самолета.

Фото: группа "Инцидент Иркутск"

Фото: группа "Инцидент Иркутск"

По предварительным данным, на борту находились 42 человека. Среди них трое детей. Уже стало известно, что погибли пилот и техник. В больницы доставлено 19 человек. "Комсомолка" продолжает выяснять все подробности происшествия.

Самолет Ан-24. Официальный сайт авиакомпании.

Самолет Ан-24. Официальный сайт авиакомпании.

Авиакатастрофа АН-24 в Бурятии.

Авиакатастрофа Ан-24 в Бурятии: 27 июня при посадке загорелся самолет Улан-Удэ-Нижнеангарск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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