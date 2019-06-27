Уголовное дело возбуждено по факту авиакатастрофы Ан-24 в Бурятии, в которой погибли два человека

СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-27T08:03:22+03:00

У самолета отказал двигатель, при посадке он врезался в здание очистных сооружений

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Следователи возбудили уголовное дело после авиакатастрофы самолета Ан-24 в Бурятии. Напомним, 27 июня Ан-24 выполнял рейс «Улан-Удэ – Нижнеангарск - Иркутск». В 10.30 утра воздушное судно потерпело крушение. По предварительной версии, отказал один двигатель. Ан-24 при посадке выкатился со взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений. После этого самолет загорелся. Два члена экипажа погибли. Пассажиры живы, 14 человек обратились за помощью к медикам.

- Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», - сообщили в Восточно-Сибирском СУ СК РФ на транспорте.

Следователи устанавливают обстоятельства ЧП, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU