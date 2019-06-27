Эксперт о причинах авиакатастрофы Ан-24 в Бурятии: «Борт перелетел точку приземления»

Обычный рейс Улан-Удэ –Нижнеангарск, на борту которого находилось 43 пассажира и четыре члена экипажа, закончился трагедией. Во время полета экипаж доложил об отказе одного из двух двигателей. А в 10.15 утра , приземлившись в аэропорту Нижнеангарска, борт не смог вовремя остановиться. Самолет вылетел за взлетку, протаранил деревянный забор и врезался в стоящие неподалеку очистные сооружения. Погибли пилот и техник, получили травмы многие пассажиры. Сформирована специальная комиссия, заведено уголовное дело, людям оказывается помощь. А что думают специалисты? Вероятные причины авиакатастрофы Ан-24 в Бурятии мы обсудили с экспертом – генерал-майором авиации в отставке Александром Григорьевичем Барсуковым.

Отказ двигателя ситуация сложная, но не катастрофическая

- Обычно расследование начинается с выдвижения различных версий. Но сразу говорить о том, что причиной выкатывания стал отказ двигателя не надо. Просто потому, что да, отказ двигателя – ситуация нештатная, сложная, требует от экипажа эмоционального напряжения, мастерства. Но! Опытные пилоты обязаны с ней справиться.

-Что происходит в этот момент с самолетом?

Эксперт о причинах авиакатастрофы Ан-24 в Бурятии: говорит генерал-майор авиации в отставке Александр Барсуков 00:00 00:00

- При отказе двигателя у Ан-24 возникает ассиметричная тяга. То есть, говоря бытовым языком, его тянет в одну сторону и летчики должны парировать этот разворот соответствующими рулями. Да, непросто. Но это делается. Пилоты попали в ситуацию из разряда сложных. Но не катастрофических.

Самолет перелетел точку касания

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/716984" frameborder="0"></iframe> Крушение Ан-24 в Бурятии.Все пассажиры самолета Ан-24, совершившего аварийную посадку аэропорту Нижнеангарска, живы! Увы, погибли два члена экипажа - пилот и бортмеханик...

И вот они пошли на посадку. Требовалось сделать это строго по курсу и по глиссаде, с одним двигателем не дать самолету развернуться и точно зайти в точку касания, которая обеспечит пробег самолета до полной остановки без применения тормозов. Тогда будет все нормально.

-Но этого не случилось. Почему?

- Выкатывание воздушных судов за пределы аэродромов происходит из-за высокой взлетно-посадочной скорости. Ан-24 двигался очень быстро. Сели пилоты со значительным перелетом и эффект торможения был недостаточным. Ведь они проскочили порядком, включая и полосу безопасности, которая есть в каждом аэропорту. Объяснимо это, скорее всего, тем, что экипаж сосредоточил все свое внимание на том, чтобы самолет не развернуло и «пропустил» остальное. Однозначно – они сели или с перелетом или с высокой посадочной скоростью.

И вот они приземлились. Конечно, на такой большой скорости сразу систему торможения включать нельзя, самолет пойдет юзом. Позже начали тормозить, наверное. Но скорость была такова, что Ан-24 выкатился за пределы полосы.

Машина не виновата

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/716951" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа АН-24: после крушения.

Ан-24 – достаточно «изъезженная», надежная машина. Насколько я помню, несколько лет назад ему был установлен срок эксплуатации – 45 лет. Представляете? И это все законно. За годы эксплуатации он великолепно зарекомендовал себя. А почему надо его заменять? Предлагают - на Ан-70, на Ан-72? Как думаете? Потому что они неэкономичные, по сравнению с сегодняшними машинами, которые позволяют экономить в 2 раза больше топлива.

Самолет делают так, чтобы не было в одном полете двух отказов. В этом случае - отказ двигателя. И, можно с минимальной вероятностью допускать, тормозной системы. Но это вряд ли. Посадка с одним двигателем на таком самолете – это в истории уже, хрестоматийный вариант. Здесь все не так от машины, как от экипажа зависит.

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