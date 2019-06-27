Видео авиакатастрофы Ан-24 в Бурятии появилось в сетях

Один из пассажиров самолета Ан-24, который утром, 27 июня, после посадки в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии, выкатился за пределы полосы и врезался в здание очистных сооружений, снял на видео кадры жесткой посадки самолета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/716934" frameborder="0"></iframe> Момент жесткой посадки Ан-24 в Бурятии.Видео: "ДТП 38RUS"

На минутном ролике видно, как Ан-24 подлетает к аэропорту Нижнеангарска, касается полосы и мчит по ней, практически не тормозя. Паники в салоне при этом нет. Затем самолет выкатывается с «бетонки» на траву, прокатывается по ней несколько десятков метров и врезается в здание. Далее слышны крики пассажиров.

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По предварительным данным, двигатель Ан-24 отказал еще в полете. После посадки экипаж не смог удержать самолет в пределах аэродрома. По последним данным, в самолете находилось 47 человек. 43 пассажира и 4 члена экипажа. Погиб один пилот и борттехник. Среди пассажиров также было 3 детей - 2, 13 и 17 лет. Подростки сейчас госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Также госпитализирована женщина. Всего, за помощью обратилось 19 человек.

По факту авиакатастрофы уже возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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