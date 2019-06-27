Подробности авиакатастрофы Ан-24 в Бурятии: 14 пострадавших и двое погибших

СЕГОДНЯ 07:04 2019-06-27T07:17:27+03:00

Самолет Ан-24 съехал с полосы аэропорта в Нижнеангарске, врезался в очистные сооружения [фото, видео]

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Стали известны подробности авиакатастрофы с самолетом Ан-24, который утром, 27 июня выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту поселка Нижнеангарск, пробил металлический забор и через 100 метров, врезался в здание очистных сооружений и загорелся.

- Во время происшествия на борту рейса, летевшего из Улан-Удэ в Нижнеангарск, находилось 46 человек, в том числе 4 члена экипажа, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – По оперативной информации, 44 человека спасено, 7 пострадавших доставлены в больницу, предварительно погибли двое. Сейчас самолет тушат.

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По уточненным данным, который привел пресс-секретарь главы Бурятии Алексея Цыденова Алексей Фишев, количество пострадавших выросло до 14 человек. Все они находятся в больнице. В тяжелом состоянии никого нет.

Добавим, что корреспондентам «КП-Иркутск» удалось по горячим следам связаться с одним из пассажиров Ан-24.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

Самолет Ан-24. Официальный сайт авиакомпании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/716915" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа Ан-24 в Бурятии: при крушении в Нижнеангарске экипаж погиб. пассажиры спасены.

ИСТОЧНИК KP.RU