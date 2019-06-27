«Я сам ничего не понял»: первые слова, выжившего в авиакатастрофе с Ан-24 пилота

От шока продолжают отходить пострадавшие пассажиры самолета Ан-24 рейсом Улан-Удэ-Нижнеангарск, который утром, 27 июня совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, в Бурятии. Едва коснувшись взлетно-посадочной полосы, самолет выкатился с нее, пробил металлический забор и врезавшись в здание очистных сооружений, загорелся. На борту находилось 47 человек. 43 пассажира и 4 члена экипажа. Погибли командир воздушного судна и техник. Еще 31 человек получил травмы. Одним из тех, кто первым почувствовал неладное еще в воздухе, стал 48-летний пассажир Сергей Зеленовский, который возвращался из столицы Бурятии после медобследования.

Самолет врезался в здание отчистных.

- Мы должны были вылететь еще 26 июня, но рейс задержали на ночь из-за плохой погоды, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Сергей Зеленовский. – Мне досталось место в самом начале салона, в 5 ряду. Примерно за 20 минут до посадки я и мужчина, сидящий рядом заметили, что левый двигатель не работает, винт перестал крутиться. Я еще соседу сказал: «Тише, тише, не будем поднимать панику».

То, что ожидается жесткая посадка, по словам Сергея, пассажиров не предупреждали. Просто попросили пристегнуть ремни и сообщили температуру воздуха за бортом.. Кстати, по кадрам видеоролика, который успел снять другой пассажир, Ан-24 после приземления несколько секунд прокатился по «бетонке», а затем резко пошел вправо на поляну, и практически без тормозов врезается в здание. После этого в салоне раздались крики.

- После этого уже началась паника, - продолжает Сергей Зеленовский. – Ведь самолет загорелся с правой стороны. Увидев огонь, все начали кричать. В конце салона аварийный выход открыла бортпроводница, а в начале салона, мы с мужиками выдавили окно запасного выхода и начали в первую очередь выталкивать женщин и детей. Пока они не выбрались, мы не выходили. Странно, но сама дверь почему-то не открылась.

Из салона Сергей Зеленовский выбирался уже последним, прикрыв лицо курткой, чтобы не задохнуться от едкого дыма, который стал заполнять самолет. Вытолкнув последнюю маленькую девочку наружу, Сергей еще раз оглянулся вокруг и увидел, как из кабины пилотов открылась дверь.

- Смотрю, один из пилотов выползает весь в крови, - говорит Сергей. – Подбежал к нему, спрашиваю: «Что произошло то?». Он в ответ: «Сам ничего не понимаю, как движок отказал». Я сразу помог ему выбраться наружу. Представляю, как ему досталось, ведь кабина пилотов прямо вошла в это здание. На улице я уже крикнул всем: «Давайте уходить отсюда, сейчас все взорвется». Тут и пожарные приехали, врачи стали принимать раненых.

Все, что осталось от самолета.

Сам Сергей Зеленовский обратился за помощью к медикам уже через несколько часов. Почувствовал боль в спине. А вот героем, мужчина, который не стал выбираться из разбитого самолета, расталкивая остальных, а сначала помог выбраться женщинам и детям, себя не считает.

- Самое главное – людей спасти, - говорит Сергей. – Там, например, была девочка маленькая лет 14, ну как ее можно было бросить. То же самое и с окровавленным пилотом. Буду ли теперь отмечать второй день рождения? Нет, я оптимист. Несколько лет назад у меня был инфаркт, я впал в кому, а когда очнулся, первое что сказал врачу: «Мне еще рано…»

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