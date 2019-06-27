«Дочь все равно не бросит летать»: мать стюардессы, которая спасла 43 пассажира Ан-24, разбившегося в Бурятии

В том, что не погиб никто из пассажиров самолета Ан-24, который утром, 27 июня совершил жесткую посадку в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск, и врезавшись в здание очистных сооружений, загорелся, огромная заслуга 40-летней бортпроводницы Елены Лапуцкой. Елена была единственной стюардессой на борту и сразу после столкновения со зданием, еще перед тем, как самолет загорелся, сумела быстро открыть аварийные двери и помогла людям выбраться из салона. Благодаря этому, никто из 43 пассажиров не погиб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717125" frameborder="0"></iframe> Спасла 43 пассажира.Стюардесса Ан-24 до последнего помогала пассажирам выбираться из горящего самолёта. Она покинула борт последней

Пока Елена, которая в авиации уже 18 лет (все эти годы она проработала в одной авиакомпании) находится в больнице Нижнеангарска. У женщины перелом ребер, многочисленные ушибы и синяки. В Иркутске бортпроводницу ждет сын, а также родители. Кстати, маме Елена позвонила сразу, как только выбралась из салона. Попросила трубку у кого-то из пассажиров, так как ее мобильный и все личные вещи сгорели.

Первые кадры с места катастрофы.

- «Мама, я жива» - такие были ее первые слова, - рассказывает корреспондентам «КП-Иркутск» мама Елены Ирина Лапуцкая. – Я даже не поняла что происходит, пока она не сказала, что произошла катастрофа, но ни один из пассажиров не погиб. Попросила не переживать и положила трубку, наверное была в шоке.

Через несколько минут дочь все же еще раз перезвонила матери и рассказала про свои травмы. Но главное, для Елены, по словам Ирины Лапуцкой, было то, что все пассажиры были спасены.

- Лена очень тяжело переживает гибель членов экипажа (командир экипажа и бортмеханик не смогли выбраться из кабины, спастись смог только второй пилот, прим. Ред.), - продолжает Ирина. – Они много лет летали вместе. Я работаю в медсанчасти аэропорта Иркутска, у нас тоже знали погибших летчиков, все они отличные специалисты.

Мама героини Ирина Лапуцкая уверена, что дочь продолжит карьеру бортпроводника.Фото: Наталья ЛЫТКИНА

Как Елена спасала людей, матери она пока несообщила. Ирина признается, что дочь за 18 лет никогда не рассказывала ни о каких нештатных ситуациях и происшествиях на борту. В том, что Елена не бросит любимую профессию после этой трагедии, мать не сомневается.

- Внук уже спрашивает меня: «Наверное, мама закончит летать?», - говорит Ирина. – Я даже не знаю как ее об этом спрашивать. Конечно, ей будет тяжело пережить гибель коллег, с которыми проработала много лет. Но, думаю, небо она не оставит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717127" frameborder="0"></iframe> "Ситуация полностью на контроле" - Минздрав Бурятии о работе с пострадавшими.

Что же произошло на борту Ан-24, летевшего по маршруту Улан-Удэ-Нижнеангарск, выясняют эксперты. По предварительной версии, за 20 минут до посадки на аэродроме Нижнеангарска, у самолета отказал левый двигатель. Об этом говорили и некоторые пассажиры, которые заметили, как винт перестал крутиться.

Едва коснувшись взлетно-посадочной полосы, Ан-24 выкатился с нее, пробил металлический забор и врезавшись в здание очистных сооружений, загорелся. Всего, на борту находилось 47 человек. 43 пассажира и 4 члена экипажа. За помощью к врачам обратились все 45 выживших пассажиров, но госпитализация потребовалась четверым. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

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