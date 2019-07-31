Авиакатастрофа АН-24 в Бурятии: МАК выяснил обстоятельства трагедии

Авиакатастрофа в поселке Нижнеангарск Бурятии случилась утром 24 июня. Самолет АН-24, едва коснувшись взлетно-посадочной полосы, выкатился с нее, пробил забор, врезался в здание очистных сооружений и загорелся. На борту было 43 пассажира и четыре члена экипажа. Тогда погибли двое – пилот-инспектор Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Второй пилот Сергей Сазонов и стюардесса Елена Лапуцкая выжили. Помощь врачей понадобилась всем, кто находился на борту, но в больницу положили только четверых.

Напомним, Владимир Коломин полетел в тот рейс случайно – опытный летчик подменил командира воздушного судна, который за 45 минут до отправления из Иркутска почувствовал себя нехорошо.

Итак, что же произошло тогда на борту самолета? Межгосударственный авиационный комитет опубликовал промежуточный отчет расследования. Тот роковой полет восстановили по минутам.

Итак, 26 июня в 8.20 пассажирский самолет вылетел из Иркутска в Нижнеангарск, дозаправился, затем отправился в Улан-Удэ. На этих этапах все было спокойно. По расписанию, в 12.50 воздушное судно вылетало обратно в Нижнеангарск из Улан-Удэ, далее по маршруту – в Иркутск. Но тут начались сложности: на аэродроме столицы Бурятии испортилась погода. Сначала вылет переносили каждый час, потом решили отправляться в путь следующим утром, 27 июня в 8.30. Экипаж отдыхал в гостинице.

Схема полетов АН-24 26 и 27 июля. Фото: МАК.

27 июня в 9.03 самолет, наконец, вылетел из Улан-Удэ. Во время полета экипаж держал связь с диспетчером аэродрома. В 10.08 воздушное судно стало снижаться в Нижнеангарске. Уже через три минуты, в 10.11, начались неполадки: отказал левый двигатель. Заметили это и пассажиры! Сразу после авиакатастрофы «Комсомолке» удалось связаться с одним из них.

− За 20 минут до посадки мы с соседом заметили, что левый двигатель не работает, винт перестал крутиться, − говорил летевший тем рейсом Сергей Зеленовский. − Я еще сказал ему: «Тише, не будем поднимать панику».

Летчики, доложив диспетчеру, отключил автопилот. Посадку выполнял пилот-инспектор Владимир Коломин. Уже в 10.13 диспетчер объявил на аэродроме сигнал «Тревога». Воздушное судно несколько минут снижалось. На аэродроме в это время уже готовилась аварийно-спасательная группа. В 10.23 колеса шасси АН-24 коснулись «взлетки». И тут началось самое страшное…

Место трагедии в аэропорту Нижнеангарска. Фото: МАК.

− После посадки самолет стал уклоняться вправо, сошел со взлетно-посадочной полосы, − поясняется в отчете МАК. − Он пробежал по грунту, пробил забор ограждения аэродрома, столкнулся со зданием очистных сооружений и остановился. При столкновении самолет загорелся. Бортпроводница эвакуировала пассажиров через багажную дверь. Командир и бортмеханик оказались зажатыми в горящей кабине. Второй пилот покинул самолет через левый передний аварийный люк. Самолет сгорел.

Самолет в авиакатастрофе сгорел полностью. Фото: МАК.

Пока о чьей-либо вине и ошибках говорить рано. Межгосударственный авиационный комитет лишь восстановил события поминутно. Специалисты МАК продолжают собирать и изучать информацию об авиакатастрофе с АН-24 в Бурятии, чтобы подготовить окончательный отчет.

А вот кто в ответе за эту трагедию, выяснят следователи. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Места в самолете АН-24. Фото: МАК.

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