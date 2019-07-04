Авиакатастрофа Ан-24 в Бурятии: в Иркутске простились с погибшими летчиками

Пока Межгосударственный авиационный комитет расшифровывает черные ящики разбившегося 27 июня в аэропорту Нижнеангарска самолета Ан-24 и выясняет все причины катастрофы, в Иркутске в последний путь проводили погибших летчиков, которые спасли всех пассажиров.

Ан-24 выгорел полностью.

Напомним, ЧП на рейсе № 200 Улан-Удэ - Нижнеангарск произошло за 20 минут до снижения: у лайнера с 43 пассажирами на борту отказал один из двигателей. Командир воздушного судна Владимир Коломин, бортмеханик Олег Барданов, а также второй пилот Сергей Сазонов сумели посадить самолет на «бетонку», но остановить его уже не смогли. Выкатившись на скорости с взлетно-посадочной полосы, Ан-24 пробил забор, прокатился несколько сотен метров и врезался в здание очистных сооружений. Начался пожар. Лишь каким-то чудом топливные баки не взорвались в ту же секунду. Из троих членов экипажа выбраться из горящей кабины удалось лишь Сергею Сазонову.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717125" frameborder="0"></iframe> Спасла 43 пассажира.Стюардесса Ан-24 до последнего помогала пассажирам выбираться из горящего самолёта. Она покинула борт последней

В том, что не погиб никто из пассажиров, огромная заслуга бортпроводницы Елены Лапуцкой, которая не покинула салон, пока не помогла выбраться всем остальным. И Сергей Сазонов, и Елена Лапуцкая, несмотря на то что практически всю неделю после катастрофы провели в больнице, пришли на панихиду, чтобы проститься со своими друзьями.

- Осторожно, у меня же ребра сломаны, - говорит Елена Лапуцкая знакомому, который подошел и, приобняв бортпроводницу, стал ее подбадривать.

К слову, с корреспондентами «КП-Иркутск», стюардесса пообщаться сил в себе не нашла.

- Извините, сейчас не время… - сказала Елена.

И это можно понять. Как рассказывала «Комсомолке» мать героини Ирина, которая также пришла на похороны, дочь очень тяжело переживает гибель Владимира Коломина и Олега Барданова. Для нее они были не просто коллегами, а друзьями. Ведь в этой авиакомпании женщина работает уже 18 лет, большую часть из которых пролетала как раз с этим экипажем.

Елена Лапуцкая (крайняя справа) нашла в себе силы приехать на похороны друзей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тут же замечаем, как к Елене вся в слезах подходит пожилая женщина и несколько раз повторяет ей: «Спасибо». Благодарила бортпроводницу за 43 спасенные жизни. И такие слова Елена за эту неделю наверняка слышала не раз.

Сложнее всего пришлось второму пилоту Сергею Сазонову, на глазах которого и погибли его друзья. Судя по всему, его только выписали из больницы. Мужчина с раной на переносице, прихрамывая на одну ногу, подошел к храму, где отпевали Владимира Коломина и Олега Барданова, присел на лавочку и долгое время плакал. Когда закрытые гробы с телами летчиков поднесли к катафалку, Сергей и Елена, вытирая слезы, обнялись.

Проститься с летчиками пришли десятки родных, друзей и коллег.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К слову, руководство авиакомпании, которой принадлежал разбившийся самолет, уже сообщило, что направит в Минтранс России запрос с просьбой посмертно наградить Владимира Коломина и Олега Барданова за мужество, проявленное при спасении пассажиров.

Так что же произошло на борту Ан-24 в то злосчастное утро? Первые итоги расследования катастрофы специалисты МАК опубликуют на следующей неделе. Известно, что командир Владимир Коломин проработал в авиации 34 года и налетал более 15 тыс. часов. Олег Барданов проработал 35 лет и налетал более 13 тыс. часов. У выжившего Сергея Сазонова стаж 20 лет и 6 тысяч часов налета. Сомневаться в опытности летчиков не приходится.

Елена Лапуцкая долго не отходила от гробов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

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