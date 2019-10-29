2019-10-29T14:33:13+03:00
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Видео, как рысь Алена воспитывает дикую амурскую кошку, умилило соцсети

Алена и крошка Белла в сибирском зоопарке чудесно проводят время вместе [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Видео, как рысь Алена воспитывает дикую амурскую кошку, умилило соцсетиВидео, как рысь Алена воспитывает дикую амурскую кошку, умилило соцсетиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Рысь Алена из сибирского зоопарка давно прославилась, как мать-героиня. Нет, своих детенышей у нее пока нет, но чужих малышей она воспитывает с удовольствием! Да и чужими-то их не считает. Для нее все, как родные - и медвежата, и щенки маламута, и даже енотик... Ну и, конечно же, котята! Домашних котят она уже воспитывала, а теперь вот растит диких, амурских. Крошки Айдар и Белла появились в зоопарке летом. Как же она радовалась, когда их познакомили!

- Мы поселили их в вольере в полуметре от нее, - рассказывала "Комсомолке" сотрудница Сибирского зоопарка Марина Плотникова. – Алена, когда увидела их, включила истерику. Сквозь сетку пыталась дотянуться до них лапой.

Рысь Алена воспитывает дикую амурскую кошку в Иркутске.Видео: siberian_zoo.

Айдара специалисты временно забрали на домашнее воспитание, а вот Белла растет живет среди зверей. И рысь Алена ей - как настоящая мама. Видео, как они ласково вылизывают друг друга и нежатся, собрало в соцсетях тысячи просмотров.

- Как круто, им не скучно теперь! - радуются иркутяне в комментариях к умилительным кадрам.

- Кстати, амурская кошка людей не особо подпускает к себе, а вот Алену просто обожает, - смеется сотрудница зоопарка Полина Гроссман. - Рысь очень сильно любит всех котят. Им бы жить вместе! Но пока получается только временно запускать малышку Беллу к маме-рыси, чтобы они поиграли и понежились. В одном вольере их не поселить. Почему? Потому что Алена живет с приятелем-енотом, а он кошачьих не очень-то жалует. Вот и приходится озорника временно отправлять в другую часть вольера, пока рысь наслаждается воспитанием амурского котенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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