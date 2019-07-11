Мать-героиня из зоопарка: рысь Алена усыновила амурских котят

Рысь Алена из иркутского зоопарка- местная знаменитость. Несмотря на то, что своим потомством она еще не обзавелась, своей мамой ее по-праву считает половина обитателей зоопарка. Год назад, когда еще совсем маленькой ее привезли из зверосовхоза, где растили на шубу, Аленка сразу показала, что, несмотря на свой юный возраст, обладаем всеми материнскими чувствами. Сначала хищница взяла под опеку полуторамесячных медвежат Маню и Тему, затем нянчила пятерых щенков аляскинских маламутов, воспитывала местного сорванца енота Жорика и усыновляла четверых котят.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="960" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/719665" frameborder="0"></iframe> Рысь Алена из иркутского зоопарка усыновила амурских котят.Юлия ПЫХАЛОВА

Но все эти усыновленные и удочеренные зверята, которых мать-героиня оберегала, умывала, кормила и укладывала спать рядом с собой, вскоре вырастали и покидали отчий дом. Когда полгода назад хозяев нашел последний из подросших котят, Аленка немного загрустила. В соседнем вольере остался только подросший хулиган Жорик, которому было уже не до материнских ласк. Да и жениха для появления своих рысят у нее пока нет, поэтому, когда несколько дней назад в зоопарк заселились два маленьких амурских лесных котенка, привезенных из Владивостока, Аленка сразу отправилась с ними знакомиться.

Алена и один из амурских котят.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы поселили их в вольере в полуметре от ее жилища, - рассказывает сотрудник Сибирского зоопарка Марина Плотникова. – Так Аленка, как их увидела, включила настоящую истерику. Через сетку пыталась даже их достать лапой. В одну из первых их встреч с ней котенок забрался на самый верх вольера, сел там и не захотел спускаться. Алена начала переживать, кричать! Буквально - смотрит на нас и требует, мол, быстрее достаньте его. Когда мы сняли малыша, она успокоилась.

Котята пока диковаты и не отвечают Алене взаимностью на ее материнские ласки.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вообще, амурских кошек приручить не так-то просто. По словам Марины Плотниковой в лесу их вообще можно не встретить, так как они ведут скрытный от человека образ жизни. В дикой природе таких хищников все меньше. Поэтому они занесены в международную Красную книгу. Основное отличие от домашних кошек - это размеры, дальневосточные вырастают гораздо больше и могут весить до 15 кг. Также их отличительной особенностью являются черные и белые полоски на лбу.

Алена не отходит от своих усыновленных детишек ни на шагФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Наши маленькие новобранцы, которым еще два месяца, пока не отвечают на ласку Алены взаимностью, - продолжает Марина Плотникова. – Если девочка еще лояльно относится, к тому, что новая мама ее умывает, нежится к ней, то мальчик пока диковат. Он шипит и старается сразу убежать. Но лапки у него маленькие, поэтому Алена все равно догоняет и облизывает его. Ну а когда они кушают мясо или паштет, наша няня сидит и смотрит на них с любовью. Отобрать еду даже не думает, наоборот, отдает свой паек.

А вот старого друга рыси енота Жорика, ни сотрудники зоопарка, ни сама мать-героиня к котятам не подпускают. Его хулиганский характер знают все. Если домашние котята еще терпели, когда Жорик запрыгивал на них и царапал своими острыми когтями, то дикие кошки могут и ответить сорванцу тем же.

Своих детенышей Алена сможет завести примерно через полтора года. Вскоре у нее должен появиться жених. В этом году в зоопарк обещают привезти молодого рысенка.