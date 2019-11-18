Собака с бровями вступила в схватку с самым известным енотом страны

Гламурная собака Бетти из Братска, которая прославилась на всю страну своими угольно-темными бровями, побывала в столице, снималась в телепередаче Андрея Малахова. И там она завела нового друга - самого популярного енота страны Тему, у которого аж 236 тысяч подписчиков в соцсетях. Толстый пушистый зверек, кстати, тоже из Сибири - из Кемерова. Звездные питомцы сначала нерешительно принюхивались, а потом как давай кататься по полу в обнимку, стараясь победить друг друга в веселой схватке! Хозяева сняли эти забавные игры на видео, выложили в Инстаграм и поклонники теперь в восторге. Ролик уже собрал 77 тысяч просмотров и десятки комментариев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/744367" frameborder="0"></iframe> Гламурная собака с бровями из Братска борется с самым популярным енотом страны.Видео: аккаунт raccoon.tema в Инстаграм.

- Ничего необычного! Просто енот играет с собакой с бровями, - подписала видео в соцсетях хозяйка Темы. - Предвещая вопросы: брови у Бетти настоящие, и она из приюта. В конце видео Тема психанул, что его кто-то впервые в жизни переиграл. Мы всегда ему поддаемся, а тут попался достойный соперник по играм!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/741477" frameborder="0"></iframe> Мадам Бровкина.Гламурные красавицы могут часами рисовать себе модные брови. А у этой дворняги они шикарные от природы!

Пушистые знаменитости устроили целую борьбу. Енот, видимо, совсем не ожидал, что гламурная жучка будет такой задорной, станет прыгать вокруг него и подначивать. Тема решил не давать спуску милашке Бетти - повалил ее на пол и придавил своим мехом. Выбравшись из-под огромного енота, она не угомонилась, так и бегала вокруг него. Кто знает, может, между ними возникнет настоящая дружба, как между тигром Амуром и козлом Тимуром? Ну и что, что живут они в разных городах, наверняка, еще увидятся и не раз, чтобы снова побороться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/744103" frameborder="0"></iframe> Самый популярный енот в России.Предлагаем вам прогуляться по парку с енотом. И не простым енотом, а самым популярным в России!

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