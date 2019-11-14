Гламурной дворняге с бровями из Братска завели собственный Инстаграм

Когда волонтеры подобрали на улицах Братска милую дворнягу с черными бровями, подумали, что над беднягой кто-то пошутил, разрисовав ей мордашку. Только вот «макияж» никак не смывался. Чудо! Собака оказалась гламурной от природы. В местном приюте ее тут же окрестили Фридой – в честь знаменитой мексиканской художницы с густыми бровями. Фото удивительной собачки мгновенно разлетелись по интернету, и уже к вечеру красотку забрали новые хозяева.

Теперь дворнягу, которая краше многих современных девушек с намалеванными бровями, зовут Бетти. Дома ее просто обожают.

Первый снимок Бетти, появившийся в соцсетях. Фото: скриншот видео со страницы dobrye_ruki_bratsk.

«Как же мне повезло, я хозяйка самой клевой собаки в мире!» - делится своей радостью в соцсетях братчанка Ксения. Фотографии и видео, как четвероногая резвится или сладко спит в обнимку с игрушками, вызвали столько восторга у подписчиков, что девушка завела для любимицы отдельный аккаунт в Инстаграм. Там уже появился первый снимок с настоящей гламурной фотосессии: собака с бровями, наряженная в розовый костюмчик с меховым воротником, с улыбкой позирует перед камерой.

«Всем приветик, я Бетти... Как думаете, получится из меня модель?» - весело «спрашивает» модница-дворняжка своих подписчиков. Их, кстати, уже сотни.

«Красоточка, дамочка такая!», «Ты прекрасна, нам бы такие бровки», - с улыбкой отвечают ей сибирячки.

Благодаря соцсетям жучка-модница из Братска прославилась на всю страну. На днях ее даже пригласили на телешоу к Андрею Малахову! Путешествие в Москву собака перенесла отлично, ну а саму передачу мы увидим в ближайшее время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/740532" frameborder="0"></iframe> Собака с бровями из Братска покорила соцсети..Видео: dobrye_ruki_bratsk.

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