Рысенка, выбежавшего из леса, спасли от голодной смерти в Братске

Пушистый рысенок с грустным взглядом - такому гостю сильно удивились жители поселка Зяба, что на окраине Братска. Зверек, видимо, выбежал из леса в поисках еды, но перепугался шума и спрятался на одном из дачных участков - забился между баней и теплицей. Никого к себе не подпускал, но от угощений не отказался.

- На вид рысенку около года, сильно истощен, - пишет его спаситель Андрей Смирнов в соцсетях. - Я вызвал участкового, мы убедились, что животное не агрессивное. Но отец-охотник заметил, что животное погибает. Я обратился в усадьбу «Конный мир», его сотрудники поймали рысенка в сети и повезли к ветеринару.

Теперь дикая кошка поселилась там, с другими зверями. Это база отдыха, но диких животных - например, медведей и рысей, - при необходимости сотрудники принимают и содержат.

- С рысенком все в порядке, будем его усиленно откармливать, - рассказывает «Комсомолке» сотрудник «Конного мира» Павел. - Возможно, когда окрепнет, он снова окажется в лесу, на воле. Ну а пока побудет у нас. Вместе лесным жителям веселее.

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