2019-11-19T11:52:58+03:00
Происшествия

Затоптали насмерть: ангарчанин вместе с друзьями убил своего кота во дворе

Жестокую расправу заметила пенсионерка и вызвала полицию [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Затоптали насмерть: ангарчанин вместе с друзьями убил своего кота во дворе. Фото: "Непростой Ангарск"Затоптали насмерть: ангарчанин вместе с друзьями убил своего кота во дворе. Фото: "Непростой Ангарск"
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Шокирующие кадры, которые детям и слабонервным людям лучше не смотреть, появились в группе «Непростой Ангарск», в соцсетях. Сняла их камера, установленная на жилом доме в 6-м микрорайоне Ангарска. В ночь на 18 ноября, во дворе, рядом с парковкой, неизвестный мужчина в прямом смысле втаптывает в землю кота. На видео видно, что он наносит несчастному животному не меньше 15 ударов ногой. В конце ролика изверг берет кота в руки, судя по всему, чтобы убедиться в том, что тот мертв и тут же бросив, уходит.

Ангарчанин убил своего кота во дворе. Видео: "Непростой Ангарск".

К счастью, свидетелями этого живодерства не стала местная детвора. Зато в это время не спала местная пенсионерка. Она увидела расправу над котом в окно, и сразу вызвала полицию. Оказалось, что на видео попала только концовка жестокого обращения с животным.

- Действительно, сигнал в полицию поступал, - подтверждают «КП-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – На место сразу выехал наряд. Вычислить мужчину удалось сразу. Им оказался житель этого дома, который в тот вечер распивал алкоголь в компании друзей, и решил избавиться от собственного кота таким образом. Объяснил это он тем, что кот ему просто надоел.

Пользователи соцсетей, посмотрев видео, оставляют под ним гневные комментарии, публиковать которые не позволяет цензура. Основной смысл их заключается в том, чтобы убившие кота ангарчане не ушли от ответственности за свой жестокий поступок. Сейчас по этому делу проводится проверка. На хозяина кота вполне могут завести дело за жестокое обращение с животными или хулиганство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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