Сибиряк спас 3-летнюю девочку, которую дедушка забыл ночью на морозе

Ранним утром в воскресенье, 1 декабря, 43-летний Виктор Чулков из бурятского поселка Южный, несмотря на выходной, проснулся ни свет ни заря. Позавтракав, мужчина начал быстро собираться на работу. Дело в том, что он трудится в ремонтной бригаде, которая меняет крышу на одном из зданий в военном городке Сосновый Бор. И в ближайшие дни строителям край нужно сдать объект. Вот и пашет Виктор с коллегами без выходных и проходных.

- Уже начал выходить, а мне под ноги мой кошак попался, и тут я вспомнил, что забыл поменять ему песок в латке, - рассказывает Виктор Чулков. – Что делать, пришлось снимать обувь, и идти менять. Из-за этого вышел на пять минут позже обычного. Думаю, успею, автобус-то должен был быть на моей остановке в 8.30, а он, зараза, раньше приехал. Когда я подходил, на часах было примерно 8.20. Гляжу, а вдалеке одни задние габариты моего ПАЗика мелькают.

Следующий рейс только через полчаса по графику. Не ждать же в самом деле, на работе опоздания бы не простили. Виктор решил добираться с пересадками. Запрыгнул в маршрутку, на которой планировал доехать до нулевого километра Заиграевского тракта, а там пересесть на другой маршрут. Так и сделал. Но добрался до перевалочной базы чуть раньше срока, и, чтобы не замерзнуть на остановке, на которой пришлось бы постоять добрых 10-20 минут, решил пройтись пешком. К слову, мороз в тот день стоял -20 градусов.

- Подумал, что если маршрутка поедет, увижу и тормозну, - говорит Виктор. – Словом, иду и краем глаза вижу в трех метрах от дороги, в кювете, на сугробе розовый клубочек. «Неужели ребенок?» - промелькнуло в голове. Подбегаю, смотрю, и правда, девочка в ярко-розовой курточке, в одежде, но почему-то без обуви и даже носков. Босые ноги, представляете! Испугался, думаю, неужели мертва. И тут она открывает глаза, поднимает головку, и как посмотрит на меня жалобно. Я ей: «Ай ты моя хорошая, жива! Но почему ты босоногая?».

По словам Виктора, девочка действительно была без обуви. Фото: личный архив Виктора Чулкова.

Девочка не ответила. Она так замерзла, что у нее даже сил не было испугаться или обрадоваться. Когда Виктор подхватил ее на руки, она вновь закрыла глаза. Мужчина признается, немного растерялся и не знал, что делать и куда бежать. Посмотрев вдаль трассы, он увидел, что в его сторону едет микроавтобус. Виктор подбежал к обочине и начал махать рукой, чтобы водитель остановился.

- Тормознул его, кричу водителю: «Мужик, что делать, я ребенка нашел, давай отвезем в больницу или в полицию», - говорит Виктор. – Тот в ответ: «Давай, запрыгивай». В общем, повезли мы ее в ближайший поселок Онохой, до которого около 20 км. Там есть больница. По дороге, я начал растирать девочке ножки, затем надел на них свои перчатки. Поближе к печке с ней сел. Тут она проснулась, заплакала. Видимо, от боли, ножки ведь попали в тепло. Ну, я ее начал успокаивать. Говорю: «Спи, спи, маленькая, скоро приедем!».

Доехав до больницы, Виктор с девочкой на руках забежал в приемное отделение, передал ребенка врачам и дождался приезда полиции. Краем уха мужчина услышал, как девчушка кратко рассказала, как оказалась одна на улице. Вымолвила, что зовут Маша (имя изменено – прим. Ред.) якобы шла от бабушки к дедушке. Шокирующие подробности всей истории полицейские, выяснили позже. Оказывается, еще накануне вечером к родителям девочки приехали родственники – двоюродные бабушка и дедушка, которые часто забирали внучку "повозиться". Вот и в этот раз, уезжая, решили взять Машу погостить. Мать малышки была не против. Правда, по дороге, семейная пара, решила заглянуть к своим знакомым, в садоводство Солнечный, которое находится недалеко от нулевого километра Заиграевского тракта.

- Там они изрядно выпили, - рассказывают в ГУ МВД России по Бурятии. – Уже ночью, мужчина решил поехать домой и взял внучку с собой.

Бабушка осталась в гостях у тех самых знакомых. До дома мужчина с Машей доехал на такси. Правда, в свою же ограду попасть сразу не смогли – забыли ключи от калитки. Оставив ребенка, дед перелез через забор, зашел в дом, и очевидно, забыв про все на свете, упал на кровать и уснул мертвецким сном. А бедная Маша так и осталась за забором. Что она делала в этот момент и кричала ли дедушку, знает только она сама. Вероятно, побродив вдоль ворот, малышка пошла по садоводству, заблудилась, вышла к трассе, и обессиленная, упала в сугроб, где ее и нашел Виктор. Причем на часах, было уже 8.45 утра, то есть на морозе она провела более 6 часов. По словам Виктора, он действительно нашел Машу без обуви и без носочков. Но, провела она так всю ночь, или может быть потеряла, пока бродила, неизвестно. В любом случае, то что, она не погибла, не иначе как чудом не назовешь.

- По детализации звонков следователям удалось выяснить, что такси до дома мужчина вызывал около часа ночи, - комментируют в СУ СК России по Бурятии. – Пока они собирались и доехали, действительно наступило уже два часа.

Виктор, как мог, пытался отогреть ребенку ноги. Фото: личный архив Виктора Чулкова.

Врачи говорят, что если бы под утро Маша уснула, она бы перестала чувствовать холод и погибла.

- Малышка получила обморожение стоп второй степени, и переохлаждение, - рассказывают в Минздраве Бурятии. – В тот же день ее доставили санавиацией в Детскую республиканскую клиническую больницу. Ночь девочка провела в отделении реанимации. Ей провели антиболевую терапию, а также терапию для улучшения микроциркуляции сосудов. Сейчас она уже пошла на поправку. Ручки, ножки целы. Ее жизни ничего не угрожает, ребенка перевели в отделение хирургии, где она находится со своей мамой.

Ну а что же двоюродный дедушка, который забыл внучку на морозе? Понесет ли он какое-то наказание?

- Возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности», - отвечают следователи. – Мужчина, которому грозит лишение свободы на срок до 1 года, уже дал показания и признал вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Что касается семьи ребенка, то на учете в ПДН она не состоит. Уголовная ответственность матери не грозит. Однако на нее могут завести административное дело, либо поставить на учет.

Ну а Виктор Чулков в то утро на работу все же опоздал. Сначала получил за это нагоняй от начальства, но когда рассказал всю историю, которая с ним приключилась, мужчину не то, что простили, теперь похвалу он слышит каждый день.

- Когда начальник меня видит, говорит: «О, спасатель человечества идет!», - смеется Виктор. – Связывалась ли со мной мать девочки? Пока нет. Да мне благодарностей не надо. Думаю, не заметить ребенка кто-то другой мог бы, а вот пройти мимо и не помочь, вряд ли. Как только закончим объект, планирую навестить Машу и принести ей сладких подарков.

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