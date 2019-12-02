Пролежала на морозе всю ночь: 3-летнюю девочку бросили в сугроб в Бурятии

Лежащую в сугробе и плачущую 3-летнюю девочку ранним утром, 1 декабря заметил случайный прохожий. Ребенок лежал на обочине дороги Заиграево-Улан-Удэ, на окраине садоводства, практически не двигался, и лишь жалобно звал маму. Взглянув на малышку, мужчина ужаснулся. Она была в одежде, но без обуви, и это при том, что температура воздуха в этот момент составляла около – 20 градусов. Еще более шокирующие подробности выяснились, когда он поднял девочку и отвез в ближайший фельдшерский пункт. Оказалось, что на морозе она провела почти всю ночь.

- Ночью, ее на снегу бросил 43-летний родственник, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – Он пьяным возвращался от знакомых, и забыл девочку на окраине садоводства в Заиграевском районе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оставление в опасности». Что касается семьи ребенка, то на учете в ПДН она не состоит.

В тот же день малышку с обморожением стоп второй степени, и общим переохлаждением доставили санавиацией в Детскую республиканскую клиническую больницу. Ночь она провела в реанимации, но как сообщили "КП-Иркутск" в пресс-службе минздрава Бурятии, девочка уже пошла на поправку. Ее жизни ничего не угрожает, вскоре ребенка переведут в палату.

Напомним, что в Бурятии это уже второй вопиющий случай с забытым в снегу ребенком за последние две недели. В середине ноября лежащую в сугробе 1,5-годовалую девочку случайно заметила жительница бурятского поселка Новоильинск. Оказывается, еще накануне ее 30-летняя мать пошла в гости к подруге и взяла с собой маленькую дочь. В гостях она изрядно выпила алкоголя, а затем пьяная вернулась домой, но без дочери. Не исключено, что она просто выронила ее из рук. Пролежав на 25-градусном морозе всю ночь, ребенок получил обморожение кистей и лица. (Подробности)