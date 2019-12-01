Смертельный рейс: водитель автобуса, который упал с моста в Забайкалье, ремонтировал его неделю назад

В Забайкалье продолжают разбираться в причинах крупнейшего ДТП с рейсовым автобусом, который, 1 декабря пробив ограждения моста, сорвался на лед реки Куэнга. В салоне находилось 43 пассажира, по предварительной информации погибли 19 человек, еще 9 пострадали. Пока основной причиной страшной аварии считается лопнувшее колесо автобуса. Уже известно, что за рулем находился опытнейший водитель Сергей Кубасов. То, что ДТП могло случиться из-за технической неисправности автобуса или тем более из-за ошибки водителя, категорически не согласны коллеги Сергея.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/747129" frameborder="0"></iframe> В Забайкалье автобус с людьми упал с моста.Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку в Забайкальском крае: пассажиров зажало в салоне

- Сергея я видел буквально неделю назад на автобазе, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» коллега Сергея Кубасова Владимир. – Он как раз ремонтировал свой «Гранбирд» в гараже. Сергей вообще всегда все делал сам. Руки у него росли откуда надо, в технике он понимал все. И еще он очень ответственно относился к своей работе. Как что-то сломается, заскрипит или заболтается, он сразу заказывает оригинальные детали и сам все перебирает. По-другому у нас никак. Все-таки транспортные инспекции нас регулярно проверяют. Меня однажды не выпустили в рейс из-за неработающих стоп-сигналов. Сергей еще летом детей в лагеря возил, а перед такими рейсами автобусы проверяют еще тщательнее.

Автобус упал на лед реки.

По словам Владимира, Сергей Кубасов практически всю жизнь за рулем. Причем ранее они вместе работали дальнобойщиками. Возили грузы на огромных фурах по всей стране. Затем вместе перешли работать на пассажирские автобусы, перевозившие пассажиров либо на регулярных рейсах в регионе, либо по заказу. Сергей Кубасов, работал по очереди с напарником, так что время на отдых перед каждым рейсом у него было.

- Я все же склоняюсь к версии, что лопнуло колесо, - продолжает Владимир. – Такое бывает. Может быть, резина оказалась некачественной. Ограждения слабые? Да они у нас на каждом мосту такие! Легковой автомобиль может и выдержат, а вот такой огромный автобус или грузовик, конечно нет.

Фото спасательной операции.

По последним данным, в этом страшном ДТП погибли 19 человек. Среди погибших двое детей. Одному 4 года, другому 5 лет. Пострадавшими считается 21 человек. Еще 10 пассажиров отделались лишь испугом - они сами смогли выбраться из-под перевернувшегося автобуса. В целом спасательная операция проходила трудно - спецтехника МЧС не могла близко подойти к месту аварии. Лед под упавшим автобусом, треснул. Специалисты опасались, что он вообще может уйти под воду. Поэтому доставали автобус с помощью крана. По факту аварии, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».

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