ДТП с автобусом под Читой: при падении с моста в Забайкалье чудом выжили 22 пассажира

Трагедия произошла на трассе Сретенск – Чита в 60 километрах от райцентра днем 1 декабря. ДТП с автобусом под Читой 1 декабря унесло жизни 19 человек. Погибли 18 пассажиров, в том числе двое малышей, и водитель Сергей Кубасов. Автобус упал с моста в реку Куянда с шестиметровой высоты и «встал» на крышу.

-Причина ДТП с автобусом под Читой – лопнувшее колесо, - рассказывают в ГИБДД по Забайкальскому краю. – Из-за этого автобус сильно повело, он резко вывернул в сторону и упал набок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/747129" frameborder="0"></iframe> В Забайкалье автобус с людьми упал с моста.Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку в Забайкальском крае: пассажиров зажало в салоне

- Вчера там ехали, - в местных пабликах обсуждают страшную аварию с автобусом под Читой. - Гнать на спуске не надо. Плюс там дорога на этом участке всегда разбитая. Хоть и чуть ли не каждый год латают. А убиваются там часто, да.

- Ехал из Сретенска в Читу - да, перед мостом поворот и колесо аккурат на завершении поворота могло лопнуть, - подтверждает Владимир Медведьев.

Этого хватило, чтобы большой автобус сорвался с моста, пролетел шесть метров и упал на крышу. От удара лед дал трещину. Вызволять попавших в ДТП с автобусом под Читой было очень сложно – людей зажало пассажирскими сиденьями…

Увы, но падение с шестиметровой высоты оставило мало шансов пассажирам автобуса.

-Одного ребенка не могли вытащить из рук мамы она его так крепко держала, что ей не могли разжать руки МЧС, оба погибли, - сообщает в соцсетях страшные подробности ДТП Наталья Ушакова.

Погибли двое детей, одному 2 года, другому 4-5...

.По последним данным МЧС, 19 человек, в том числе и водитель, погибли на месте. За жизнь 22 пострадавших ведут борьбу врачи в больницах Шилки, Нерчинска и Сретенска. Четверых пострадавших в ДТП с автобусом под Читой, по сообщению правительства Забайкальского края, готовят к эвакуации. Еще четверо после осмотра отпущены домой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/747117" frameborder="0"></iframe> Спасатели работают на месте ДТП в Забайкальском крае.Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку, пассажиров зажало в салоне (c) Ruptly

Погибший в аварии водитель автобуса Сергей Кубасов был очень опытным шофером - 18 лет за рулем. Много лет он водил фуры, был дальнобойщиком. В последние годы сел за руль автобуса.

-Сергей был исключительно щепетилен в подготовке автомобиля к выезду, - рассказывает его друг Валерий Кошелев. -Вся его техника всегда была в идеальном состоянии.

Начат сбор средств в помощь пострадавшим ( реквизиты)