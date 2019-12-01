СЕГОДНЯ 15:01 2019-12-01T16:40:58+03:00

Сбор денег для пострадавших в ДТП с автобусом под Читой: как помочь пострадавшим и семьям погибших.

Известно, что погибли 19 человек, по предварительным данным, в больнице 18 или 19 человек

Изменить размер текста: A A

После страшного ДТП в Забайкалье, где погибли 19 человек и 18 или 19 человек в больнице, объявлен сбор помощи. Перечислить деньги всем, кто получил травмы и сейчас находится в больнице, а также семьям погибших, могут все желающие. Сбор ведет Министерство труда и соцзащиты населения Забайкалья и краевой Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Деньги можно переводить на счет Фонда с пометкой «Помощь пострадавшим в ДТП».

- В вопросах расходования средств гарантирована полная прозрачность, - говорит министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Инна Щеглова. - Распределение будет вестись с учетом мнений специалистов отделов соцзащиты, которые работают на месте аварии. Отчет разместят на сайте Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.

Напомним, жуткая авария произошла в Сретенском районе Забайкалья 1 декабря. Автобус с пассажирами упал с моста через реку Куэнга. На месте работает оперативная группа. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/747145" frameborder="0"></iframe> Местный житель рассказал о спасении пострадавших в ДТП с автобусом.ДТП произошло в 60 километрах от населенного пункта Сретенск на мосту через реку Куэнгу. По предварительным данным, у автобуса разорвало переднее колесо (c) Ruptly

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автобус, рухнувший с моста в Забайкалье, поставили на колеса

По предварительной версии, погибли 19 человек (подробности)

Прокуратура Забайкальского края начала проверку после падения автобуса с моста

Они выяснят, соблюдал ли перевозчик правила безопасности при перевозке пассажиров (подробности)

Реквизиты Фонда:

Адрес

672000, г. Чита, ул. Курнатовского, д. 7

Наименование

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

ИНН

7536986363

КПП

753601001

р/с

40703810474000027597

Банк

ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8600 ПАО СБЕРБАНК Г. ЧИТА

БИК

047601637

ОГРН

1137500000263

ОКВЭД

91.33

ОКПО

12644754

ОКФС

16

ОКОПФ

20000

Генеральный директор:

Анна Анатольевна Кастарная

ИСТОЧНИК KP.RU