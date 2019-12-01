Сбор денег для пострадавших в ДТП с автобусом под Читой: как помочь пострадавшим и семьям погибших
После страшного ДТП в Забайкалье, где погибли 19 человек и 18 или 19 человек в больнице, объявлен сбор помощи. Перечислить деньги всем, кто получил травмы и сейчас находится в больнице, а также семьям погибших, могут все желающие. Сбор ведет Министерство труда и соцзащиты населения Забайкалья и краевой Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Деньги можно переводить на счет Фонда с пометкой «Помощь пострадавшим в ДТП».
- В вопросах расходования средств гарантирована полная прозрачность, - говорит министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Инна Щеглова. - Распределение будет вестись с учетом мнений специалистов отделов соцзащиты, которые работают на месте аварии. Отчет разместят на сайте Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.
Напомним, жуткая авария произошла в Сретенском районе Забайкалья 1 декабря. Автобус с пассажирами упал с моста через реку Куэнга. На месте работает оперативная группа. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Местный житель рассказал о спасении пострадавших в ДТП с автобусом.ДТП произошло в 60 километрах от населенного пункта Сретенск на мосту через реку Куэнгу. По предварительным данным, у автобуса разорвало переднее колесо (c) Ruptly
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