2019-12-01T13:14:02+03:00
Происшествия

Автобус, рухнувший с моста в Забайкалье, поставили на колеса

По предварительной версии, погибли 19 человек [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Автобус, рухнувший с моста в Забайкалье, поставили на колеса. Фото: соцсетиАвтобус, рухнувший с моста в Забайкалье, поставили на колеса. Фото: соцсети
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Спасателям удалось поставить на колеса автобус, который 1 декабря рухнул с моста в Сретенском районе Забайкальского края. Напомним, страшная авария произошла примерно в 60 километрах от Сретинска. По предварительной версии, у автобуса, который ехал в Читу с 43 пассажирами в салоне, лопнуло колесо, после этого он пробил ограждение моста через реку Куэнга и упал на лед. На кадрах видео, которые сняли очевидцы, видно, что автобус упал на крышу. По сообщению Забайкальского ГИБДД на данный момент погибшими считаются 19 человек

- Автобус удалось поставить на колеса, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю. – Спасательная операция продолжается.

Добавим, что по факту аварии, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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