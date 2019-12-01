СЕГОДНЯ 13:14 2019-12-01T13:14:02+03:00

Автобус, рухнувший с моста в Забайкалье, поставили на колеса. Фото: соцсети

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Спасателям удалось поставить на колеса автобус, который 1 декабря рухнул с моста в Сретенском районе Забайкальского края. Напомним, страшная авария произошла примерно в 60 километрах от Сретинска. По предварительной версии, у автобуса, который ехал в Читу с 43 пассажирами в салоне, лопнуло колесо, после этого он пробил ограждение моста через реку Куэнга и упал на лед. На кадрах видео, которые сняли очевидцы, видно, что автобус упал на крышу. По сообщению Забайкальского ГИБДД на данный момент погибшими считаются 19 человек

- Автобус удалось поставить на колеса, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю. – Спасательная операция продолжается.

Добавим, что по факту аварии, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/747117" frameborder="0"></iframe> Спасатели работают на месте ДТП в Забайкальском крае.Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку, пассажиров зажало в салоне (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU