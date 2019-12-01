Автобус, рухнувший с моста в Забайкалье, поставили на колеса
Спасателям удалось поставить на колеса автобус, который 1 декабря рухнул с моста в Сретенском районе Забайкальского края. Напомним, страшная авария произошла примерно в 60 километрах от Сретинска. По предварительной версии, у автобуса, который ехал в Читу с 43 пассажирами в салоне, лопнуло колесо, после этого он пробил ограждение моста через реку Куэнга и упал на лед. На кадрах видео, которые сняли очевидцы, видно, что автобус упал на крышу. По сообщению Забайкальского ГИБДД на данный момент погибшими считаются 19 человек
- Автобус удалось поставить на колеса, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю. – Спасательная операция продолжается.
Добавим, что по факту аварии, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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