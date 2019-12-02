"Так крепко держала малыша, что спасатели не могли разжать руки": пассажирка, потерявшая детей в ДТП с автобусом в Забайкалье, в коме

- Трехлетняя Вика, и Олежка которому только 1, 3 года, погибли, - едва сдерживает слезы Мария Разгильдеева. – Бедные мои племянники, безгрешные малыши… Сестра в коме, у нее полный паралич головного мозга. Врачи прогнозов не дают. При этом кости всего тела целы. У Владимира множественные переломы. Ему сделали операцию, но он в сознании. О том, что ребятишек больше нет, ему сказала моя тетя, которая уже навестила его в больнице…

Ирина крепко держала малыша все три часа что шла спасательная операция. Фото: соцсети

Вот уже сутки телефон Марии Разгильдеевой из Читы разрывается от звонков. Она почти каждый час держит связь с врачами, которые сейчас спасают жизнь ее 21-летней сестре Ирине, которая вместе с 22-летним мужем Владимиром и двумя детьми была в салоне того самого автобуса Сретенск-Чита, который днем 1 декабря попал в жуткое ДТП. Напомним, трагедия произошла в 60 километрах от города Сретенск. По предварительной версии, у автобуса, перевозившего 43 пассажира в Читу, лопнуло колесо, и он, пробив ограждения моста, сорвался на лед реки Куэнга и упал прямо на крышу. Погибли 19 пассажиров, которых зажало под огромной махиной. Среди пассажиров этого автобуса в полном составе оказалась молодая семья Воробьевых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/747145" frameborder="0"></iframe> Местный житель рассказал о спасении пострадавших в ДТП с автобусом.ДТП произошло в 60 километрах от населенного пункта Сретенск на мосту через реку Куэнгу. По предварительным данным, у автобуса разорвало переднее колесо (c) Ruptly

Марии удалось созвониться и с Владимиром. То, что происходило в момент аварии, и после падения автобуса с моста, он хоть и смутно, но помнит.

- Говорит, что младший ребенок сидел в люльке, - рассказывает корреспонденту «КП»-Иркутск Мария. – Когда они оказались зажатыми, малыш сильно плакал. Достать их не могли, пока не подняли автобус. Ирина крепко держала сынишку более трех часов, пока шла спасательная операция. Сестра не отпускала его до последнего. Он умер даже не от травм, а от мороза. Когда достали старшую дочь, у нее еще прощупывался пульс, но вскоре она умерла прямо на руках спасателей.

Автобус протаранил ограждения и слетев с моста, упал прямо на крышу. Фото: правительство Забайкальского края.

В тот день семья Воробьевых ехала из Сретенского района к родителям Ирины, которые живут недалеко от Читы. Погостив несколько дней, Владимир должен был уехать на вахту, а Ирина вместе с ребятишками остаться у матери, чтобы всем вместе встретить Новый год. Бабушка очень ждала любимых внуков, чтобы провести с ними все праздники.

- Созванивались с сестрой вечером, накануне аварии, - говорит Мария. – У нее было прекрасное настроение, она радовалась, что едет домой, к родным. Еще рассказывала, что наконец удалось записать старшую дочку в садик. Как раз подошла ее очередь…

Спасательная операция на месте трагедии.

Сейчас Ирина и Владимир находятся в больнице в Нерчинске. Никаких прогнозов по состоянию девушки врачи родственникам пока не дают. Но надежда есть.

В неразберихе первых суток со дня трагедии прошли сообщения, что Ирина погибла. Нет. Она числится в списках пострадавших под своей девичьей фамилией – Болотова.

.– Все пострадавшие живы и получают медицинскую помощь, -сообщили «Комсомолке» в пресс-службе правительства Забайкалья. – В списках погибших на данный момент по-прежнему значатся 19 человек.

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СКОРБИМ

2 декабря объявлен в Забайкальском крае Днем траура по погибшим пассажирам. В регионе отменены все развлекательные передачи и мероприятия. Власти края уже сообщили, что помогут всем родственникам пострадавших и погибших в ДТП. Губернатор Александр Осипов уже определил суммы компенсаций. По 1 млн рублей выплатят родственникам за каждого погибшего, по 400 тыс. рублей – пострадавшим, находящимся в тяжелом состоянии, по 200 тыс. тем, кто находится в состоянии средней степени тяжести. Общая сумма составит порядка 25-27 миллионов рублей. Но окончательный объем необходимых для выплат средств еще не определен. Он будет зависеть от данных врачей о состоянии пострадавших.

Ранее о помощи сообщил и глава Сретенского района Алексей Закурдаев. Муниципалитет выплатит по 60 тыс. рублей родственникам 19 погибших в аварии для их погребения. Глава района отметил, что на данный момент опознаны тела 17 из 19 погибших. В их числе – и водитель автобуса из Читы.

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