2019-12-04T09:44:20+03:00
Происшествия

Мост обрушился под 60-тонным грузовиком на трассе в Иркутской области

Водитель большегруза, груженного лесом, проигнорировал запрещающий знак [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мост обрушился под 60-тонным грузовиком на трассе в Иркутской области. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиМост обрушился под 60-тонным грузовиком на трассе в Иркутской области. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
Изменить размер текста:

ЧП на трассе Усть-Кут – Киренск произошло поздним вечером, 3 декабря. 39-летний водитель 60-тонного грузовика «Скания», груженного лесом, подъезжая к мосту через реку Макаровка, в Киренском районе, то ли не заметил, то ли просто проигнорировал дорожный знак, который указывал, что выезд большегрузам, массой более 20 тонн, на переправу, запрещен. И все равно решил проскочить. Не успел водитель проехать и половину моста, как тот разрушился прямо под ним, буквально сложившись пополам.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Из-за этого, утром, 4 декабря, на 76 километре трассы образовались пробки, движение затруднено до сих пор.

- На месте круглосуточно дежурят экипажи ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Полицейские оказывают всю необходимую помощь водителям. Также открыты пункты обогрева.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Добавим, что на участке трассы установили предупреждающие дорожные знаки. Чтобы избежать попадания в затор, водителям легковых автомобилей советуют объехать затрудненный участок через реку Макаровка. Что касается моста, то сейчас специалисты ликвидируют последствия обрушения. По предварительной информации, переправу собирались ремонтировать в ближайшее время. Проектная документация уже подготовлена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Так крепко держала малыша, что спасатели не могли разжать руки": пассажирка, потерявшая детей в ДТП с автобусом в Забайкалье, в коме (Подробности)

Вышел в поселок за новой жертвой: медведь-людоед застрелен на севере Иркутской области (Подробности)

Закиньте 50 тысяч на баланс и купите конфеты: мошенник, обманывал таксистов из Иркутска, представляясь полицейским (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Так крепко держала малыша, что спасатели не могли разжать руки": пассажирка, потерявшая детей в ДТП с автобусом в Забайкалье, в коме
Ирина Болотова с мужем Владимиром Воробьевым чудом выжили в ДТП с автобусом в Забайкалье, погибли их маленькие сын и дочь [фото, видео]
"Так крепко держала малыша, что спасатели не могли разжать руки": пассажирка, потерявшая детей в ДТП с автобусом в Забайкалье, в коме
Ирина Болотова с мужем Владимиром Воробьевым чудом выжили в ДТП с автобусом в Забайкалье, погибли их маленькие сын и дочь [фото, видео]
Новости 24
Изгоняли демонов: сектанты насмерть забили своего сына плетьми
Контрактника из Бурятии наградили за спасение семьи с двумя детьми на пожаре
Не стоит выходить на улицу зимой без шапки: это провоцирует облысение
Фонд развития промышленности РФ поддержал инвестиционную программу буровой компании Иркутской нефтяной компании
Проверка по видео из Братска, где врач скорой помощи якобы "гуглит" диагноз в телефоне, завершена
Мост обрушился под грузовиком на трассе Усть-Кут – Киренск
Напились так, что не смогли взойти на борт: семерых жителей Бурятии не пустили на рейс Хабаровск-Иркутск
Украли нефрит на 3.6 миллиона рублей: в Бурятии осудили подельников из Иркутской области
Прогноз погоды в Иркутске 4 декабря: сегодня без осадков
Иркутянин, поскандалив с женой, сообщил о «минировании» многоэтажки
Пожар в центре Иркутска: на улице Байкальской загорелся дом
Соли больше нет: в Ангарске отказались посыпать дорогу соляными рассолами и смесями
День юриста 2019: профессиональный праздник отмечают судьи и адвокаты, прокуроры и приставы Иркутска
Новые микрорайоны в Тулуне строятся по графику
В Зиме капремонт школы завершили на месяц раньше срока
"За тягу к знаниям" - уголовное дело: сибиряк получил штраф за компьютерную атаку
Преступники из Иркутской области, укравшие 32 коров, отправились за решетку
Больных туберкулезом мужчин из Иркутской области заставили пройти лечение через суд
Главную елку в Правобережном округе на улице Урицкого откроют 24 декабря
В аварии в Иркутской области пострадали мама и ее 5-летняя дочка
Полицейские разыскивают иркутянина, который похитил деньги с карты пенсионерки
Братскую спортсменку Ирину Долгову повысили в воинском звании
Зря эвакуировали вокзал в Бурятии: в Северобайкальске мужчина сообщил о ложной угрозе
Пробки в Иркутске 3 декабря 9 баллов: перебраться с левого берега на правый – проблематично
Дважды победители: спортсмены из Братска завоевали золото на двух этапах Кубка мира по санному спорту
Прогноз погоды на 3 декабря в Иркутске: днем -10 градусов
Комитет по здравоохранению Заксобрания рекомендовал снять с контроля строительство тубдиспансера в Тулуне
Заксобрание Приангарья продолжит поддержку программ, направленных на развитие и благоустройство Иркутска
Поджигатель из Братска ночью спалил три автомобиля за один час