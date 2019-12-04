Мост обрушился под 60-тонным грузовиком на трассе в Иркутской области

ЧП на трассе Усть-Кут – Киренск произошло поздним вечером, 3 декабря. 39-летний водитель 60-тонного грузовика «Скания», груженного лесом, подъезжая к мосту через реку Макаровка, в Киренском районе, то ли не заметил, то ли просто проигнорировал дорожный знак, который указывал, что выезд большегрузам, массой более 20 тонн, на переправу, запрещен. И все равно решил проскочить. Не успел водитель проехать и половину моста, как тот разрушился прямо под ним, буквально сложившись пополам.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Из-за этого, утром, 4 декабря, на 76 километре трассы образовались пробки, движение затруднено до сих пор.

- На месте круглосуточно дежурят экипажи ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Полицейские оказывают всю необходимую помощь водителям. Также открыты пункты обогрева.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Добавим, что на участке трассы установили предупреждающие дорожные знаки. Чтобы избежать попадания в затор, водителям легковых автомобилей советуют объехать затрудненный участок через реку Макаровка. Что касается моста, то сейчас специалисты ликвидируют последствия обрушения. По предварительной информации, переправу собирались ремонтировать в ближайшее время. Проектная документация уже подготовлена.

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