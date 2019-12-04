2019-12-04T12:31:33+03:00
Происшествия

Видео с места обрушения моста на трассе в Иркутской области

ЧП произошло из-за того, что водитель большегруза, груженного лесом, проигнорировал запрещающий знак [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Видео с места обрушения моста на трассе в Иркутской области. Фото: Гу МВД России по Иркутской области.Видео с места обрушения моста на трассе в Иркутской области. Фото: Гу МВД России по Иркутской области.
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Иркутские полицейские опубликовали видео с места обрушения моста через реку Макаровка, на трассе Усть-Кут – Киренск. Напомним, переправа буквально сложилась пополам вечером, 3 декабря, после того, как по ней решил проехать 39-летний водитель 60-тонного грузовика «Скания», груженный лесом. Мужчина то ли не заметил, то ли просто проигнорировал дорожный знак, который указывал, что выезд большегрузам, массой более 20 тонн, на мост, запрещен, и решил проскочить.

Видео с места обрушения моста на трассе в Иркутской области.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

Судя по кадрам, грузовик, который после ЧП повис на разрушенной переправе, удалось поднять и поставить на колеса. Лесовоз исправен и готов продолжить свой путь. А вот сам мост закрыт, ему предстоит серьезный ремонт, который, как выяснилось, уже планировался. Из-за аварии, утром, 4 декабря, на 76 километре трассы образовались пробки. Поэтому на месте продолжают дежурить экипажи ГИБДД. Водителям легковых автомобилей советуют объехать затрудненный участок через реку Макаровка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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