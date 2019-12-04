Вышел в поселок за новой жертвой: медведь-людоед застрелен на севере Иркутской области

Жители поселка Витимский, в Мамско-Чуйском районе теперь могут спать спокойно. Медведь-людоед, который в ночь на 2 декабря, вышел из тайги, и пробравшись в частный дом, загрыз на веранде 66-летнего мужчину, ликвидирован. По следу опасного зверя профессиональные охотники и обученные собаки шли более суток. Власти предупредили местных жителей об опасности, ведь была вероятность того, что голодный хозяин тайги мог вернуться в поселок в поисках новой жертвы. Сначала, в 500 метрах от поселка охотники нашли лежку шатуна, но услышав человеческие шаги, он успел уйти. Но вскоре вернулся на то самое место, где ранее разорвал человека.

- В лесу были расставлены капканы, а на окраине поселка, где произошла трагедия, разложили сильно пахнущее мясо для приманки, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» заместитель мэра Мамско-Чуйского района Александр Тюрин. 4 декабря, в 7 часов утра, медведь вышел из леса и был застрелен охотниками и полицейскими. Точный возраст косолапого пока установить не удалось.

Размеры медведя-убийцы средние, вес более 100 кг. Почему он не лег в спячку на зиму, пока неизвестно. В основном это происходит из-за того, что косолапый не успевает накопить достаточного количества жира под кожей из-за дефицита еды. Но как рассказал «Комсомолке» кандидат биологических наук, охотовед Александр Кондратов, не исключено, что зверя могли поднять из берлоги. Например, охотничьи собаки или даже упавшее дерево.

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