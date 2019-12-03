Медведь-убийца до сих пор не найден: косолапый шатун держит в страхе жителей таежного поселка на севере Иркутской области

В небольшом поселке Витимский, который находится посреди тайги, местных жителей продолжает держать в страхе медведь-шатун, который объявился там сутки назад. Напомним, в ночь на 2 декабря хозяин тайги, который, по каким-то причинам не лег в спячку в берлогу, вышел из леса, подошел к дому на окраине поселка, разбил в нем окна, и пробравшись внутрь, загрыз 60-летнего мужчину, который жил один. После этого, он вернулся обратно в тайгу, но говорить о том, что местные жители в безопасности, пока рано.

- Медведь еще не пойман, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» заместитель мэра Мамско-Чуйского района Александр Тюрин. – Сейчас по его следу идут профессиональные охотники. Также ищем специально обученных поисковых собак. Зверя в любом случае нужно будет ликвидировать. У нас нет другого выхода, таких случаев у нас еще не было.

Ну а что же делать местным жителям? По словам Александра Тюрина, режим ЧС в поселке не объявляли. Но людей об опасном хищнике предупредили и раздали памятки.

- На улицу никому запрета выходить нет, - продолжает Александр Тюрин. – Впрочем, народ без особой надобности и так этого не делает, ведь у нас стоит 43-градусный мороз.

Так чем же опасен медведь-шатун, и почему он не лег в спячку? Это может произойти из-за того, что косолапый не успел накопить достаточного количества жира под кожей из-за дефицита еды. Причиной отсутствия пропитания могут быть:лесные пожары, нашествие шелкопрядов, слишком ранняя или поздняя зима, либо засушливое лето. Шататься по лесу или выходить к людям, он может в поисках хоть какого-то пропитания.

КОММЕНТАРИЙ ОХОТОВЕДА

«Медведь может вновь вернуться в поселок, так что его быстрее нужно ликвидировать»

- Не исключено, что его могли поднять из берлоги, - рассказывает доцент кафедры охотоведения и биоэкологи Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского, кандидат биологических наук Александр Кондратов. – Например, охотничьи собаки или даже упавшее дерево. Такие случаи уже бывали. А может он не лег из-за болезни или был ранен осенью. Однажды шатун бродил у зимовья до ноября. С пожарами или отстутствием корма это вряд-ли связано. Медведь – крупный хищник, который всегда найдет себе корм. В любом случае, в спячку он уже не ляжет. Так и будет крутиться около поселка, нападать на собак, и продолжать забираться в дома. Так что ситуация опасная. Однозначно, медведя нужно как можно быстрее ликвидировать. Кроме того, он может шататься в лесу около зимовья, и ждать охотников. Опять же даже с помощью бесстрашных собак, охотиться на медведя нужно аккуратно. Это очень хитрый, тихий и быстрый зверь, который услышав лай собак, сделает петлю, и нападет. Может ли он погибнуть от 40-градусного мороза? Конечно, скорее всего, он так обозлиться от голода, что пойдет в населенные пункты не только ночью, но и днем.