Рука разорвана, кровь ручьем: разъяренный питбуль чуть не загрыз 10-летнюю девочку

Вместо того, чтобы целыми днями играть на свежем воздухе с друзьями, ходить с одноклассниками на площадку, 10-летняя Полина Максименко из поселка Чунский Иркутской области все летние каникулы просидела в доме, лишь несколько раз в неделю выходя в больницу на перевязки. В мае, прямо рядом со своим домом, девочку жестоко искусала соседская собака.

- В тот вечер дочка играла в нашем дворе со своей лучшей подругой Дианой, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» мама Полины Анна Максименко. – В 9 часов, когда уже начало темнеть, девочки решили расходиться. Полина проводила подружку до забора и зашла в дом. Но через несколько минут опять вышла на улицу, чтобы посмотреть, ушла ли Диана. Как только она приоткрыла калитку, на нее набросился соседский питбуль Фокс, который один разгуливал по дороге без поводка и намордника.

Такие раны оставил пес на теле Полины. Фото: предоставлено Анной Максименко

Разъяренный пес мертвой хваткой вцепился в ногу школьницы, вытащил ее за ограду, повалил на землю, и начал рвать зубами одежду девочки. Полина лишь успела закрыть руками свое лицо. Что происходило следующие секунды мать ребенка до сих пор рассказывает с трудом.

- Как потом рассказывала мне дочь, они несколько секунд катались с Фоксом по земле, - продолжает Анна. – До лица питбуль не добрался, но до мяса разорвал правую руку Полины. Прямо клок кожи откусил. Затем он вцепился в ногу, и резко дернул пастью, откусив еще один кусок. Также он укусил ее за спину. Врачи сказали, что если бы на месте Полины был пожилой человек, вполне мог не пережить таких ран.

Фото: предоставлено Анной Максименко

Сколько минут длилась эта неравная схватка между слабой девочкой и псом, Полина не помнит. На улице был уже вечер, и надеяться на помощь кого-то из прохожих было нельзя. Да что там говорить, девочка, отбиваясь от собаки, даже закричать не смогла. К счастью, со двора из дома напротив, вышла дочь хозяина питбуля. Она сразу подбежала, и кое-как сумела оттянуть Фокса от Полины.

- Когда я вышла, на дочь было страшно смотреть, - продолжает Анна. – Одежда вся в лохмотья, когда сняла ее, сама чуть в обморок не упала. Из руки и ноги Полины ручьем текла кровь. Она была в таком шоке, что толком даже не плакала. Лишь, заикаясь, крикнула мне: «Мама, меня покусала собака!». Я вызвала такси и увезла дочку в больницу. Там ее сразу поместили в реанимацию. Несколько часов под наркозом Полине зашивали эти страшные раны.

Такие шрамы остались у Полины. Ей предстоит делать пластику. Фото: предоставлено Анной Максименко

На больничной койке Полина пролежала 10 дней. После этого стало понятно, что о поездке на море, которую школьница ждала весь учебный год, придется забыть. Ведь почти все лето девочке предстояло ходить на перевязки и уколы. Больше Полина из-за страха никуда из дома выходить не решалась. Ну а что же хозяин собаки? По словам Анны Максименко, он не то, что не поинтересовался здоровьем пострадавшего ребенка, но даже не извинился.

- Просто бросал мне такие фразы: «Мне за это все равно ничего не будет, можешь писать жалобы куда хочешь», - говорит Анна. – Я вообще не планировала на него никуда заявлять, просто сказала: «Убери собаку». Она ведь и раньше без поводка бегала. А после нападения на мою дочь, искусала еще одного ребенка. Он ответил: «Нет, не уберу, Фокс мне как сын». После этого я все же решила обратиться к участковому, тот подтвердил, что уголовное дело здесь возбудить не получится. Максимум, владельца питбуля можно наказать деньгами.

Тогда женщина решила обратиться в прокуратуру Чунского района. Там Анне помогли составить иск к владельцу собаки о компенсации морального вреда. Сначала Анне предлагали взыскать с хозяина пса штраф в 200 тысяч рублей. Но женщина отказалась от этой суммы.

- Решила написать в иске 100 тысяч рублей, - говорит Анна. – Ведь Полину спасла дочь хозяина. Не хотелось, чтобы выплата большой суммы отразилась на этой девочке. К тому же, во время лечения я не собирала никакие чеки от покупки лекарств.

Сейчас Полина боится выходить на улицу одна. Фото: предоставлено Анной Максименко

В итоге суд встал на сторону Анны. Правда, выплачивать всю сумму соседу придется не сразу, а по частям в течение года. Например, в первый месяц он должен был вернуть 12 тысяч, затем отдавать по 8. Пока, из двух месяцев он перевел на счет женщины только за один. Но Анну сейчас больше успокаивает то, что, Фокс, по улицам больше не расхаживает. Собака, по словам женщины таинственно исчезла еще осенью, когда жители Чунского стали распространять о ней информацию в мессенджерах и соцсетях. Куда делся пес, неизвестно. Правда, маленькой Полине от этого не легче. После укусов, у девочки остались огромные шрамы на теле.

- До сих пор мажем их дорогими мазями, но это не помогает, - говорит Анна. – Подрастет, точно придется делать пластику. Ведь она же девочка, может начать комплексовать из-за этих шрамов. Более того, Полина испытала такой стресс, что у нее появился клок седых волос. Не знаю, пройдет ли. Забыть придется и о занятиях спортом. Швы даже спустя полгода тянут ей ногу.

Появились у Полины после нападения питбуля страхи. Помимо того, что девочка больше не выходит из ограды дома одна, скорее всего, она всю жизнь будет бояться собак. Сейчас она вздрагивает даже при виде щенков.

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