В мясо изорвали ноги и голову: свора собак растерзала 7-летнего мальчика в Бурятии

Вернулся домой со страшными ранами по всему телу, 7-летний Цырен из 111 квартала Улан-Удэ. Днем 23 января мальчик как обычно пришел из школы, снял рюкзак и предупредил маму, что сходит в магазин, который находится во дворе, и вернется, чтобы делать уроки. Через полчаса в дверь квартиры мамы Цырена позвонили. Открыв дверь женщина ужаснулась. Рыдающего от боли сына всего в крови, привели соседки по подъезду.

- Прямо во дворе на Цырена напала стая бродячих собак, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» мама мальчика Лидия. – Было их примерно штук 7-8.

У ребенка страшные травмы.

То, что было дальше, Лидии рассказали соседки. Оказывается, они услышали громкий плачь ребенка, выглянули на балкон, и увидели свору псов, а между ними маленькое пятнышко. Это и был Цырен, которого разъяренные животные дербанили недалеко от мусорных баков. Женщины в чем были выбежали на улицу, вместе разогнали стаю, подняли школьника, вызвали скорую помощь, и завели его домой.

- Раны у Цырена ужасные, - говорит Лидия. – С кусками вырванная кожа на ногах, голове.. Вроде еще как перелом есть.

Мальчишку доставили в реанимацию детской клинической больницы. Раны ребенку зашивают до сих пор. Времени подавать жалобы у родителей Цырена пока нет, главное сейчас здоровье сына. По словам Лидии, ранее свору псов, напавших на Цырена видели в 112-м, 113-м кварталах города. Вполне, возможно, в этот день, они случайно забежали и в 111-й.

Этот ужасный случай на своей странице в соцсети прокомментировал и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- Уже дал поручение отловить эту свору, - пишет Игорь Шутенков. - С этого года федеральным законодательством изменены правила отлова, механизм на уровне республики до сих пор не утвержден. Новые правила стали гуманнее для собак и сложнее для исполнения. Будем требовать от республиканской службы ветеринарии ускорить принятие правил отлова безнадзорных животных.

Добавим, что в управления ветеринарии по Бурятии, заявили, что на месте нападения работают специалисты, которые выясняют, кому принадлежат эти собаки. Не исключено, что у них есть хозяева, так как поблизости находится частный сектор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"В мясо изорвал руки": бродячий алабай растерзал женщину и напал на ее спасителей в Иркутске (Подробности)