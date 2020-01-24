Клочья волос на снегу и лужа крови: соседки отбили 7-летнего ребенка от своры бродячих собак в Улан-Удэ

Истошные детские крики и громкое рычание жительница 111-го квартала Улан-Удэ Арюна Лудукова услышала даже через закрытые наглухо окна своей квартиры на втором этаже. Выйдя на балкон, она увидела страшную картину: свора из 7 - 8 собак грызла (!) маленького мальчика. Ребенок уже лежал на снегу и не мог подняться на ноги. Арюна попыталась криком спугнуть псов, но те даже не повернулись в ее сторону и продолжали рвать ребенка… Женщина в чем была помчалась малышу на помощь.

- С собой успела схватить только швабру, - рассказывает "КП-Иркутск" Арюна. – Выбежала на улицу и увидела, как из соседнего подъезда бежит моя родственница Татьяна. Вместе мы начали отгонять собак. На помощь нам пришел еще один парень. Псы, наверное, испугались большого количества людей и отбежали в сторону. Одна собака только не уходила, ее пришлось отгонять палкой.

Мальчик до сих пор в больнице.

Когда Арюна и Татьяна подняли мальчишку на ноги, то пришли в ужас: на ребенке практически не было живого места, кровь на голове и лице… Сказать парнишка ничего не мог, лишь громко плакал от страха и боли. Только и сумел, что показать пальцем в сторону подъезда, где он живет.

- Вся одежда на нем была изорвана, - продолжает Арюна. – От куртки, шапки, перчаток и штанишек остались лишь лохмотья - собаки все изгрызли! На снегу клочья волос ребенка, повсюду кровь… Парень подхватил мальчика на руки, и мы побежали в подъезд искать его квартиру.

Оказалось, 7-летний ребенок незадолго до нападения своры, как обычно, пришел из школы, скинул рюкзак и сказал маме, что быстро сбегает до магазина, который находится прямо во дворе. Когда его окровавленного занесли в квартиру, мать даже не сразу узнала сына.

- Раны у Цырена были ужасные, - говорит Лидия. – С кусками вырванная кожа на ногах, голове… Видели ли мы раньше этих собак? Они бегали в 112-м и 113-м кварталах города. Вполне, возможно, в этот день забежали и в наш 111-й.

Цырена экстренно доставили в реанимацию детской клинической больницы. Раны ребенку зашивали до самого вечера. За это время тетя мальчика рассказала об этом диком случае в соцсетях. Мгновенно новость разлетелась по всему Улан-Удэ. Высказался на своей странице и мэр столицы Бурятии, который потребовал как можно быстрее отловить псов. Часть стаи (четырех собак) поймали к утру. Их доставили в Улан-Удэнскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных. Там они будут находиться под наблюдением 10 суток. Специалистам предстоит выяснить, не больны ли они бешенством.

Ну а Цырен продолжает лежать в больнице.

- Его перевели в травматологию, - говорит мама школьника. - Отошел ли он от стресса? Пока непонятно, отсыпается.

Подключился к делу и Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

- По закону органы государственной власти и местного самоуправления обязаны регулировать численность безнадзорных животных, включая организацию их отлова, транспортировку и содержание, - говорят в СУ СК России по Бурятии. – Но количество бродячих собак возрастает, учащаются случаи их нападения на местных жителей, в том числе на детей. Это значит, что должностные лица в этой сфере работают ненадлежащим образом.

Арюна и Татьяна тем временем надеются найти того самого парня, который помог им спасти Цырена. Говорят, даже не успели спросить его имени.

- Мы-то с Татьяной остались с мамой мальчишки, чтобы помочь по-соседски, а он занес его домой и скромно ушел, - говорит Арюна. - Живет он где-то в соседних домах. Так что просим его откликнуться!

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