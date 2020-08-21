Подростки избили 18-летнюю девушку и сняли на видео. Фото: группа incident_ui

Дикое видео издевательств над девушкой из Усть-Илимска попало в местные паблики в соцсетях. На кадрах видно, как несколько подростков, окружив девушку, оскорбляют ее, а затем наносят ей удары по лицу. От одного из них пострадавшая упала на землю и не могла встать несколько минут. Все действие происходило в лесу, на окраине города. Полицейские, которым попал этот ролик во время мониторингна соцсетей, уже нашли всех участников конфликта. Ими оказались 15-летние подростки. А издевались они над 18-летней местной жительницей.

- С травмами и ушибами пострадавшая обратилась в больницу еще 15 августа, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – С подростками сейчас работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Объясняются с полицией и их родители.

Полицейским также предстоит определить вину каждого подростка. Известно, что ранее у них не было проблем с законом. Теперь их скорее всего, поставят на учет в ПДН.