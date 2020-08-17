Истекала кровью и теряла сознание: иркутские полицейские спасли жизнь 7-летней девочке

Станислав Хлебодаров (слева), отец девочки Яков и Александр Соловьев (справа) Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Ребята, помогите, там ребенок кровью истекает, мы не знаем что делать!». Крики раздавались во дворе многоэтажки микрорайона Первомайский. Первыми на них отозвались иркутские полицейские Станислав Хлебодаров и Александр Соловьев, они как раз закончили с поквартирным обходом и возвращались к машине. Но увидели перепуганную женщину и, конечно, остановились. Сбивчиво, как смогла, она объяснила ситуацию. Сказала, что работает в магазине, который находится здесь же, во дворе и несколько минут назад в ее павильон зашла девочка лет семи. Вся в крови, на ноге – огромный порез. Станислав и Александр бросились к магазину.

- Подбегаем к крыльцу и видим на нем багровый шлейф, который тянется в магазин, - рассказывает корреспонденту «КП» - «Иркутск» Станислав Хлебодаров. – Посетители на улице, растерянные, не знают, что делать. А девочка лежит около прилавка в луже крови, которая хлещет из ноги. То, что мы увидели, - далеко не порез, а рваная рана на бедре шириной сантиметров в 10, тянулась к самой икре.

Полицейские у того самого магазина, где лежала окровавленная девочка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зрелище действительно не для слабонервных. Поэтому простые очевидцы обрывали телефон скорой, оказать первую помощь даже не пытались. А счет шел на минуты, девочка уже потеряла много крови. Станислав и Александр решили действовать.

- Пришлось вспомнить уроки оказания первой помощи, которые проходили во время учебы, - продолжает Станислав. - Первое - остановить кровотечение. Я зажал ногу выше раны, но нужен был жгут. Делать его пришлось из подручных средств. Попросили у продавщицы магазина чистые полотенца, а Александр снял свой ремень. Кто-то принес еще бинты, мы перемотали и ими. Так и наложили повязку. А еще засекли точное время наложения повязки, чтобы сообщить об этом врачам.

На станции скорой сказали, что бригада в пути и будет на месте через 20 минут. А ждать опасно! Да, кровь малышке остановили, но боль была невыносимая, девчушка истошно кричала и рыдала. Лицо побелело, как мел, полицейские испугались, что она вот-вот потеряет сознание.

- Решили сами везти ее в детскую Ивано-Матренинскую больницу, - говорит Станислав. – В тот день мы работали на машине Александра. На руках отнесли ребенка до автомобиля, посадили в салон. Я сел рядом, а Александр нажал на газ. По дороге она держалась очень мужественно, даже плакать перестала. Я старался разговаривать с девочкой на отвлеченные темы, чтобы она не потеряла сознание. Спрашивал ее имя, как ее зовут родителей, чем увлекается. Оказалось, что девчушку зовут Саша, ей 7 лет, и 1 сентября она пойдет первый класс.

Отец Саши Яков Смирнов благодарит полицейских за спасение дочери Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мне, наверное, теперь отрежут ногу, как же я пойду в школу… - внезапно произнесла Саша.

- Никто тебе ногу не отрежет, - успокаивали девочку Станислав с Александром. – Сейчас доедем до больницы, а там тебе даже больно не будет.

Вся спасательная операция, по словам оперативников, длилась не более 30 минут. Десять напарникам потребовалось на наложение повязки и еще около 20 на доставку. Ведь ехать на другой конец Иркутска пришлось на гражданской машине, без мигалок. Александр даже проскочил несколько светофоров на красный свет.

- Доехали до больницы, я забежал и поднял там на уши всех врачей, чтобы быстрее приняли Сашу, - говорит Станислав. – Все прошло хорошо, ей оказали уже профессиональную помощь. Медики сказали, что все могло закончиться трагедией, потеряй Саша еще больше крови.

Станислав и Александр пришли навестить девочку не с пустыми руками. Они вручили Саше набор первоклассника. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тут и родители спасенной подоспели. Им дочка рассказала, что с ней приключилось. Оказалось, она играла во дворе с друзьями. Мальчишки закрыли ее в каком-то помещении со стеклянной дверью и не выпускали. Саша повернулась спиной, и начала стучать по двери ногой и разбила ее. Разлетевшиеся осколки и пронзили ногу.

- У дочки был глубочайший порез мышцы и сухожилия, ей наложили более 40 швов, - рассказывает отец Саши Яков Смирнов. – В больнице она пролежала 10 дней. Но сейчас уже идет на поправку. К 1 сентября будет в строю. Разве что шрам останется. Сейчас мы с ней разрабатываем ногу - занимаемся лечебной физкультурой на спортплощадке во дворе.

Саша вместе с отцом каждый день ходит во двор заниматься физкультурой. Нога у ребенка уже заживает Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время очередного занятия Станислав Хлебодаров и Александр Соловьев приехали навестить Сашу. Она почти не хромает, вышла на тренировку с папой и своим хомячком. В подарок Саше Станислав и Александр привезли набор первоклассника и книжку. Своим спасителям девчушка сказала «Спасибо!», поблагодарил их и отец ребенка.

- Не надо никогда поддаваться эмоциям, - по-взрослому рассуждает Саша о том, что с ней произошло. – И нервничать тоже не надо!

Александр Соловьев и Станислав Хлебодаров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейский из Иркутска спас водителя, которому стало плохо за рулем (Подробности)

«Сын задыхался на глазах, а мы застряли в пробке»: иркутянин через соцсети нашел полицейских, которые доставили до больницы его ребенка и спасли ему жизнь (Подробности)

Иркутский полицейский довез маленькую девочку до больницы и спас ей жизнь (Подробности)