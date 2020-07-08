Полицейский из Иркутска спас водителя, которому стало плохо за рулем

Дикую боль в правом боку иркутянин Роман Маяков почувствовал утром по дороге на работу из Иркутска в Хомутово. Мужчина миновал пост ГИБДД и оказался на Качугском тракте. Боли были настолько сильными, что Роман даже не смог держать руль. Пришлось сворачивать на обочину.

- Думал, пройдет, но становилось только хуже, - рассказывает «КП-Иркутск» Роман Маяков. - Заподозрил аппендицит. Что делать, вызвал скорую помощь прямо к посту ГИБДД, чтобы врачи не искали по трассе. Сам с трудом развернулся и потихоньку доехал до него. Остановился на большой парковке и стал ждать, а самому уже невмоготу. Перезваниваю на станцию скорой, мне диспетчер отвечает, что бригада еще не выехала, мол, ждите.

Ехать до ближайшей больницы сам Роман не рискнул. Боялся, что из-за боли потеряет управление и попадет в ДТП. К тому же, в Иркутске сейчас самый разгар ремонта дорог. В час-пик в пробку можно попасть, где угодно. Через несколько минут помощь Роману все-таки подоспела. Старший лейтенант Михаил Рудковский, который дежурил на посту ГИБДД, обратил внимание на автомобиль Романа и решил проверить, почему тот не уезжает.

- Что у вас случилось? – спросил полицейский у Романа, подойдя к его машине.

- Отвечаю: «Боли ужасные, не могу уже терпеть, сижу, жду скорую», - продолжает Роман. А он говорит: «Так давайте я вас на служебной машине доставлю в больницу». Я, конечно, согласился.

Михаил помог Роману пересесть в полицейский автомобиль, включил мигалку на полную громкость и нажал на педаль газа. По дороге инспектор на скорости успевал в громкоговоритель просить других водителей уступить ему дорогу и подбадривал Романа, спрашивая о его состоянии. До 3-й Кировской больницы с учетом заторов они добрались минут за 5. Инспектор вместе с Романом зашел в приемную и уже хотел передать врачам. Но ждал неприятный сюрприз.

- Нам сказали, что хирургов сейчас нет, - говорит Роман. – Посоветовали ехать в 1-ю городскую больницу на Байкальской. Мы опять сели в машину ДПС и Михаил вновь помчал меня с мигалками туда. Приехали, к нам вышел врач в защитном костюме и сказал, что из-за коронавируса у них карантин. Отправили в больницу на Академика Образцова, в микрорайоне Ново-Ленино. Это означало, что ехать нужно было на другой конец города. А боли только усиливались… Михаил не раздумывая, вновь посадил меня в авто и нажал на газ.

В третьей по счету больнице Романа приняли. Михаил все время был рядом, пока не убедился, что мужчине окажут помощь. Аппендицит у Романа в итоге не подтвердился. Оказалось, что у него начал выходить камень из почек. От этого и возникли сильные боли. К вечеру того же дня все прошло. Вернувшись домой, Роман решил отблагодарить инспектора за помощь. Вот только телефонами обменяться с ним не успел. Тогда решил найти полицейского через соцсети и вместе с женой написал благодарственный пост в группе «Сводка38».

Тот самый пост благодарности в группе "Сводка38"

- Как только узнаю, когда Михаил дежурит в следующий раз, обязательно отблагодарю его лично, - заключает Роман Маяков. – Приеду к нему на пост с тортиком, пожму руку.

А отдел пропаганды ОГИБДД МУ МВД «Иркутское» в ближайшие дни планируют организовать встречу Романа и Михаила на том же стационарном посту.

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