2020-04-28T12:10:21+03:00
Происшествия

Истекал кровью в машине: иркутский полицейский спас жизнь 2-летнему мальчику, доставив его в больницу

Старший лейтенант Александр Караченцев за несколько минут сопроводил до больницы машину, в которой находился ребенок [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Инспектор Александр Караченцев быстро сориентировался в ситуации. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Инспектор Александр Караченцев быстро сориентировался в ситуации. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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- «Помогите, мой сын ранен, кажется, он теряет сознание, срочно нужно в больницу!», - обратился к дежурившему ГИБДД Александру Караченцеву, взволнованный водитель, который секундой ранее резко затормозил, проезжая стационарный пост ДПС.

Как оказалось 2-летний мальчик несколькими минутами ранее во время игр в квартире, упал с дивана и сильно ударился головой. У ребенка открылось сильное кровотечение. Родители сначала сами попытались остановить кровь, но не смогли. Чтобы не терять драгоценные минуты, отец посадил сына в машину и повез его в больницу. Проезжая мимо поста, мужчина вспомнил, что уже не раз читал новости о том, как полицейские быстро сопровождают людей, которым требуется срочная медицинская помощь, поэтому резко остановился и попросил помощи у инспектора. И не зря. Старший лейтенант Александр Караченцев включил на патрульной машине проблесковые маячки, звуковую сирену и велел отцу ребенка ехать за ним, не отставая. Проскочив несколько светофоров на красный свет, Александр всего за несколько минут сопроводил машину с раненым ребенком внутри в Ивано-Матренинскую детскую больницу, где медики оказали ему всю необходимую помощь.

Иркутский полицейский спас жизнь ребенка, вовремя сопроводив в больницу.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

Кстати, по словам врачей, если бы ребенка доставили в больницу на несколько минут позже, все могло бы закончиться для малыша трагедией. Поэтому, первым делом, что сделал отец мальчика, когда ему сказали, что жизни сына ничего не угрожает, поехал на тот самый пост, чтобы сказать слова благодарности Александру Караченцеву.

- Я, конечно, видел в соцсетях посты о том, как полицейские помогают в таких ситуациях, - рассказывает отец пострадавшего мальчика. – Оказалось, это действительно правда. Инспектор среагировал четко и оперативно. А затем очень быстро сопроводил до больницы. С сыном все хорошо. Еще раз огромное душевное спасибо инспектору Александру Караченцеву!

Сам же старший лейтенант, который теперь наверняка получит похвалу от начальства, считает, что просто выполнил свой служебный долг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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