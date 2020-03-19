2020-03-19T10:34:24+03:00
Общество

«Папа, я тобой горжусь», говорят дети герою, который на лету поймал выпавшую из окна 14 этажа девочку

Поступок Михаила Дмитриева из Иркутска встретили аплодисментами [фото, видео, эксклюзив "КП"]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯАндрей СИНЬКОВ
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Вот он, герой Михаил ДмитриевВот он, герой Михаил ДмитриевФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Видео спасения девочки, выпавшей из окна 14 этажа одной из новостроек в Иркутске, ходит в соцсетях. Люди восхищены тем, как неизвестный герой с балкона этажом ниже на лету ловит девочку и затаскивает ее в квартиру. «Комсомольская правда» в Иркутске нашла смельчака.

Житель Иркутска чудом поймал летящую с балкона школьницу.Видео: "Инцидент Иркутск"

- Вызов поступил вечером на пульт дежурного, - рассказывает корреспонденту "КП-Иркутск" Михаил Дмитриев, спасатель третьего класса аварийно-спасательной службы Иркутска. –Нам сообщили, что в одном из домов новостройки на парапете балкона 14 этажа сидит девчонка. Есть опасность, что она упадет. Мы немедленно выехали на место.

Момент спасения. Фото: "Инцидент Иркутск"

Момент спасения. Фото: "Инцидент Иркутск"

- Сначала я попытался уговорить девчонку, отвлечь ее, - рассказывает он. – А она вдруг прошептала «Руки не держат!». Сил у нее не хватило, чтобы назад на свой балкон попасть, а дома никого не было. Она была одна. Руки соскользнули и с криком девчонка сорвалась. Но я уже держал ее за щиколотки и втащил на руках в квартиру. Чтобы ее удержать, я прицепил страховку. Подростка сразу передали врачам.Под балконом дома расстелили так называемый «куб жизни». При падении с такой высоты он поможет мало, но это дает хоть какую-то надежду. А сам Михаил поднялся наверх. Соседи этажом ниже уже ждали его.

Когда Михаил Дмитриев спас девушку, с улицы он услышал аплодисменты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Когда Михаил Дмитриев спас девушку, с улицы он услышал аплодисментыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Раздались аплодисменты. Внизу, во дворе, уже собрались люди. Шанс остановить девочку был один из тысячи, и он был использован. Все соседи переживали за исход этой ситуации. А 32-летний спасатель Михаил Дмитриев отправился на базу – дежурство продолжалось, и впереди его ждали новые вызовы. На службе он 11 лет, по таким случаям, конечно, выезжал не раз. Его работа – спасать людей!А дома – семья и дети – две дочки трех и одиннадцати лет. Старшая видела ролик в соцсетях и сказала кратко: «Папа, я тобой горжусь!».

Дети Михаила гордятся папой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дети Михаила гордятся папойФото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Иркутский спасатель рассказал, как поймал девочку, летящую с 14 этажа.Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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