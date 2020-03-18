Герой на лету поймал 15-летнюю школьницу, выпавшую с балкона многоэтажки Иркутска

Настоящее спасение человека, которое можно увидеть разве что в голливудских боевиках, произошло в режиме онлайн в Иркутске. Очевидцы сняли на камеру, как в одном из жилых комплексов города, мужчина каким-то чудом прямо на лету поймал падающую с верхнего этажа девушку.

Некоторые подробности с чего все началось, те же очевидцы рассказали в соцсетях. Вечером, девушка вышла на балкон, и полчаса что-то громко кричала, а затем и вовсе села на карниз балкона. На каком точно этаже все происходило, по видео определить трудно. Примерно это был 11 или 12 этаж.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="568" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/767277" frameborder="0"></iframe> Житель Иркутска чудом поймал летящую с балкона школьницу.Видео: "Инцидент Иркутск"

Вскоре народ стал собираться не только во дворе. Вышли посмотреть, что происходит и соседи. Этажом ниже, на лоджии появились двое мужчин в черных куртках. Один из них, словно чувствуя что-то неладно на всякий случай, вытянул руки. И не зря. Еще секунда, и девушка сорвалась с балкона и камнем полетела вниз. На улице раздались шокирующие крики зевак, но через секунду замолкли. Мужчина с нижнего балкона не только успел схватить летящую даму за ноги, но и удержал, а затем вытащил с карниза. После этого, на улице раздались аплодисменты. На этом видео и оборвалось.

Кто этот герой? Полицейский, накаченный спортсмен с мощными бицепсами, а может, обычный сосед, или просто неравнодушный прохожий, пока неизвестно. В МВД информацию об этом случае, подтвердили. Сейчас на месте работает наряд.

- Известно, что спасенной девушке 15 лет, - сообщили корреспонденту «КП-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Подробности появятся позже.

Хотят поскорее увидеть этого героя не только родственники школьницы, но и все иркутяне. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий в этой истории.