Спасатель, на лету поймавший девочку, выпавшую с 14-го этажа, получит награду мэра Иркутска

Иркутский спасатель Михаил Дмитриев, который прославился на весь город после того, как прямо на лету поймал за ноги 15-летнюю девочку, упавшую с балкона 14-го этажа новостройки, уже представлен к первой награде. Как сообщил директор аварийно-спасательной службы МКУ «Безопасный город» Андрей Медведев, Михаил Дмитриев вскоре получит награду мэра Иркутска за спасение человека. Документы уже готовятся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/767344" frameborder="0"></iframe> Житель Иркутска чудом поймал летящую с балкона школьницу.Видео: "Инцидент Иркутск"

Напомним, видео спасения девочки, взорвало иркутские соцсети. Люди восхищались тем, как смельчак с по-настоящему крепкими руками успел не только схватить школьницу, но и удержать. Корреспондентам «КП-Иркутск» удалось первыми поговорить с Михаилом.

- Когда ее руки соскользнули с балкона, она с криком сорвалась, но я уже держал ее за щиколотки и втащил на руках в квартиру, - говорит Михаил Дмитриев. - Чтобы ее удержать, я прицепил страховку. Сколько весила девочка? Думаю, не более 60 кг. С хозяином квартиры Михаилом Оспановым мы занесли ее внутрь и сразу передали врачам. Она была в сильном шоке.

Момент спасения. Фото: "Инцидент Иркутск"

Раздались аплодисменты. Внизу, во дворе, уже собрались люди. Кто-то даже крикнул: «Молодец!» Еще бы, ведь шанс остановить девочку был один из тысячи, и он был использован. По словам Михаила, надувной парапет с такой высоты точно бы не помог. Кстати, после этого чудесного спасения Михаил отправился на базу – дежурство продолжалось, и впереди его ждали новые вызовы. На службе он 11 лет. По таким случаям, конечно, выезжал не раз и уже насмотрелся много ужаса. Людей спасатель вытаскивал из воды, из огня и из искореженных машин. Говорит, удержать девочку ему помогла физическая подготовка.

- Если бы руки были слабые, точно отпустил бы ее, - говорит Михаил. – Мы, спасатели, все крепкие, ведь постоянно тренируемся. Еще и дополнительно посещаю тренажерный зал.

Михаил Дмитриев с женой и двумя дочурками. Фото: личный архив Михаила Дмитриева.

Ну а дома Михаила Дмитриева каждый день со службы ждет любимая семья – жена и две дочурки, 3 и 11 лет. Кстати, старшая видела ролик в соцсетях и прокомментировала его кратко: «Папа, я тобой горжусь!»

- Я немного удивился, когда узнал, что этот случай обсуждают, ведь это наша обычная работа, - скромничает Михаил. – Наверное, потому что все попало в соцсети. Обычно наш труд не видно. Что чувствуешь, когда спасаешь человека? Это не передать словами. Скажу лишь, что я слышал аплодисменты снизу, и у меня по телу побежали мурашки.

Жена и дочки гордятся Михаилом. Фото: личный архив Михаила Дмитриева.

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