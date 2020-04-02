С сиреной и маячками: полицейские Иркутска довезли теряющего сознание ребенка в больницу

«Помогите, мой сын теряет сознание, ему срочно нужно в больницу», - обратилась взволнованная женщина к экипажу ДПС в Куйбышевском районе Иркутска.

Как оказалось, у мальчика – серьезное заболевание – диабет первой степени. Любое промедление было очень опасно: потеря сознания в таких случаях может предшествовать диабетической коме. Полицейские это поняли, тут же посадили маму с 12-летним парнишкой в салон. Включили сирену и проблесковые маячки и помчались в ближайшую больницу.

«В городской детской клинической больнице мальчику врачи оказали необходимую помощь», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – «В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает».

После того как опасность миновала, женщина обратилась к лейтенанту полиции Эльнуру Аббаслы и рядовому полиции Дмитрию Похомову с благодарностью.

«Спасибо Вам», - сказала иркутянка. – «Пусть служба у вас будет спокойной и попадаются только вежливые водители».

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