"Мужики, выручайте!": полицейские откликнулись на просьбу о помощи и помогли довезти роженицу до роддома

Во время патрулирования улиц Улан-Удэ, со служебной машиной инспекторов ГИБДД Ивана Халматова и Булата Дагбаева неожиданно поравнялся автомобиль, водитель которой, прямо на ходу, начал что-то громко кричать из своего окна и жестикулировать. Оказалось, мужчина просил о помощи.

- Мужики, выручайте, - услышали полицейские. - Жена, кажется, рожает, помогите довезти до роддома без пробок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/712933" frameborder="0"></iframe> В Бурятии полицейские довезли роженицу до роддома.Видео: ГУ МВД России по Бурятии

Несколькими минутами ранее жена Дмитрия, находившаяся на девятом месяце беременности почувствовала себя плохо. Мужчина не стал ждать приезда скорой помощи, посадил супругу в машину и повез в перинатальный центр. Но, едва семейная пара выехала со двора, у женщины начались схватки. А путь как назло был неблизкий, еще и пробки пятничным днем никто не отменял. К счастью, проехав несколько улиц, Дмитрий заметил патрульный автомобиль, догнал его и попросил инспекторов о помощи.

Иван Халматов и Булат Дагбаев сразу свернули на обочину, помогли Дмитрию пересадить кричащую от боли жену в свой автомобиль, и, включив сирену на полную громкость, прося других водителей прижаться к обочине, повезли роженицу в роддом. Проскочив несколько перекрестков на красный сигнал светофора, офицеры через несколько минут доставили ее в перинатальный центр и передали акушерам. Спустя несколько часов женщина родила здоровенькую девочку, которую счастливые родители назвали Софьей.

Иван Халматов (справа) и Булат Дагбаев. Фото: ГУ МВД России по Бурятии.

- Спасибо инспекторам, что сразу отреагировали на мою просьбу, - говорит на выписке молодой отец Дмитрий. – Благодаря их оперативности и успели в роддом вовремя.

Встречать малышку Софью, на выписку приехали не только родные и близкие, но и сами инспекторы. Полицейские подарили молодой маме букет цветов, а девочке пожелали расти здоровой, красивой и счастливой. К слову, Иван Халматов и Булат Дагбаев сами многодетные отцы со стажем. У Ивана трое дочерей, Булат же воспитывает двух дочерей и сына.

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