2019-05-13T18:14:39+03:00
Общество

В Улан-Удэ полицейские помогли довезти раненого 4-летнего мальчика до больницы

Отец ребенка попросил инспекторов о помощи прямо на дороге [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Инспекторы ГИБДД Дашинима Ламаев (слева) и Михаил Нечкин. Фото: ГУ МВД России по Бурятии.Инспекторы ГИБДД Дашинима Ламаев (слева) и Михаил Нечкин. Фото: ГУ МВД России по Бурятии.
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Серьезное ранение 4-летний сын жителя Улан-Удэ Альберта Васильченко Миша получил, играя во дворе своего дома. Семья держала небольшое хозяйство и мальчишка решил поиграться с петухом. Тот оказался недружелюбным и неожиданно напал на ребенка.

- Сын так громко закричал от боли, что я услышал его плач из дома, - рассказывает Альберт Васильченко. – Выбегаю, а Миша ревет и держится за живот. Вся футболка и куртка в крови. Спрашиваю у других ребят : «Что случилось»? Они в ответ: «Его петух клюнул в живот!». И тут я понимаю, что он ударил Мишу шпорам. Это такие 6-7 сантиметровые, острые роговые наросты на лапах у петухов.

Альберт решил не ждать приезда скорой помощи, а тут же посадил сына в машину и повез в больницу. Путь был не близкий, поэтому прямо за рулем мужчина начал молиться, чтобы не попасть в пробку. Ведь на счету была каждая минута. Малыш, истекая кровью, продолжал рыдать от сильной боли.

- Вдруг, вижу, на проспекте Автомобилистов дежурит экипаж ДПС, - продолжает Альберт. – Я торможу прямо перед ними, выбегаю и кричу инспекторам: «Мужики, сынишка кровью истекает, помогите быстро до больницы добраться!».

Отец мальчика Альберт Васильченко: "Спасибо, что спасли моего сына". Фото: ГУ МВД России по Бурятии.

Отец мальчика Альберт Васильченко: "Спасибо, что спасли моего сына". Фото: ГУ МВД России по Бурятии.

Инспекторы Михаил Нечкин и Дашинима Ламаев включили сирену на полную громкость и велели Альберту ехать за ними, не отставая. Расчищая дорогу автомобилю мужчины, офицеры по громкоговорителю просили других водителей прижаться к обочине и проскочили несколько перекрестков на красный сигнал светофора. Через несколько минут маленький Миша был в руках медиков, которые оказали ему помощь. Уже на следующий день Мише стало лучше, и он вместе с отцом приехал к полицейским, чтобы поблагодарить их за помощь.

- Спасибо, полиция, - улыбаясь, сказал мальчик.

- Знаете, у меня теперь изменилось отношение к сотрудникам ДПС в лучшую сторону, - говорит Альберт Васильченко. – Обязательно оплачу все штрафы, которые у меня есть.

Кстати, на встречу с мальчишкой, Михаил Нечкин и Дашинима Ламаев пришли не с пустыми руками. Полицейские подарили ребенку светоотражающие элементы и конструктор. А еще Миша сам почувствовал себя в роли отважного инспектора ГИБДД. Ему разрешили посидеть за рулем настоящей патрульной машины и даже понажимать кнопку сигнала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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