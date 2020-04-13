2020-04-13T12:17:44+03:00
Общество

Иркутские полицейские спасли жизнь ребенку, доставив его в больницу

О помощи лейтенантов Дмитрия Зиновьева и Иннокентия Матхеева прямо на дороге попросил отец малыша [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Инспекторы Дмиртий Зиновьев и Иннокентий Матхеев (слева направо) Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Инспекторы Дмиртий Зиновьев и Иннокентий Матхеев (слева направо) Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Автомобиль перед дежурившими на улице Баррикад инспекторами ГИБДД Дмитрием Зиновьевым и Иннокентием Матхеевым резко затормозил в тот момент, когда они проверяли документы у очередного автомобилиста. Из окна японского авто выглянул взволнованный мужчина и попросил полицейских о помощи.

- Мужики, ребенку плохо, помогите быстрее добраться до больницы, - крикнул водитель. В это время на заднем сиденье инспектор заметил женщину, держащую на руках малыша, который уже начинал терять сознание.

Дмитрий Зиновьев тут же скомандовал матери ребенка пересаживаться в патрульную машину, сам сел за руль, включил сирену на полную громкость и нажал на газ. Пока Иннокентий Матхеев передавал сообщение по рации, Дмитрий успокаивая женщину словами: «Не переживайте, сейчас все будет хорошо», проскочил несколько перекрестков на красный сигнал светофора и уже через три минуты доставил мать с ребенком прямо к дверям приемного отделения Ивано-Матренинской детской клинической больницы, где их уже ждали врачи.

Иркутские инспекторы ГИБДД доставили ребенка в больницу и спасли ему жизнь.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

Медики оказали малышу всю необходимую помощь и спасли ему жизнь. Что произошло с мальчиком, позже рассказали сами родители, которые поблагодарили инспекторов за помощь и оперативность.

- Ребенок залез на стол, упал, сильно ударился головой и начал терять сознание, - рассказывает отец пострадавшего мальчика. – Мы повезли его в больницу, но по дороге попали в затор на Маратовском кольце. Тут я увидел сотрудников ДПС, решил обратиться за помощью к ним. И не зря. Они очень быстро среагировали и доставили жену с сыном в травмпункт. Спасибо им от нашей семьи!

- Побольше бы таких сотрудников, - добавляет мать спасенного ребенка.

Наверняка, за свою работу полицейские получат поощрение и от начальства. Кстати, лейтенант Дмитрий Зиновьев, уже попадал в новостные ленты. В феврале 2019 года, Дмитрий, возвращаясь с дежурства домой, задержал пьяного угонщика, который устроил серьезное ДТП и попытался сбежать. Инспектор проезжал мимо на своей машине и, увидев, как виновник сбегает, бросился за ним, догнал и удерживал до приезда своих коллег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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