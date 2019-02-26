Аварию, которая произошла в День защитника Отечества на улице Новаторов, автомобилисты активно обсуждали в иркутских социальных сетях. Дело было так. На не самом аварийном участке дороги, в 11 утра, 21-летний водитель седана Toyota Camry, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Corolla. От сильного удара Camry перевернулась на крышу. Троим пассажирам, находившимся в салоне, помогли выбраться очевидцы. С травмами их увезли в больницу. Виновник же аварии оказался пьян.

Спустя несколько дней выяснились новые подробности ДТП. Оказывается любитель погонять под хмельком ехал вообще не на своей машине. За несколько минут до аварии он угнал Camry в одном из дворов по улице Воровского у местной жительницы, которая позже сообщила в полицию.

Та самая, перевернутая Toyota Camry

Неизвестно, удалось бы задержать пьяного угонщика по горячим следам или нет, если бы мимо ДТП случайно не проезжал инспектор ГИБДД Дмитрий Зиновьев, который на личной машине возвращался домой после дежурства вместе со своим другом Андреем Кузнецовым. Но отдых полицейскому пришлось отложить.

- Видим затор на дороге и перевернутую машину, из которой вытаскивают людей, - рассказывает Дмитрий Зиновьев. – Гляжу, а из перевернутой машины вылез мужчина и начинает убегать. Открываю окно, спрашиваю у очевидцев: «Это кто?». А они в ответ: «Так это же виновник аварии!». Я жму по газам и за ним. Догнали его, выбежали с Андреем из машины и скрутили. Он уже не сопротивлялся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/694044" frameborder="0"></iframe> Полицейский, возвращаясь со службы, задержал угонщика, устроившего крупное ДТП в Иркутске.

Угонщиком оказался 21-летний местный житель. Его Дмитрий передал прибывшим на место коллегам. В отделе полиции, нерадивый гонщик кратко объяснил свой поступок.

- Пьяным угнал машину и решил покататься на ней по району, - выдавливает из себя несколько слов задержанный.

Теперь за руль лихач сядет еще не скоро. А вот за решеткой может оказаться уже в ближайшее время. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, в отношении него заведено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Пока идет следствие, парню еще надо будет найти деньги, чтобы оплатить ремонт похищенного автомобиля его законной владелице.